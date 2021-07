State of Play : Demon Slayer Kimetsu no Yaiba montre son gameplay capturé sur PS5

Demon Slayer, plus connu au Japon sous le titre de Kimetsu no Yaiba, est à n'en point douter un des phénomènes manga/anime du moment. La popularité de la série est telle qu'elle a d'ores et déjà dépassé les frontières de l'archipel. Commercialement parlant, son premier jeu vidéo n'avait donc pas intérêt à rester exclusif au marché japonais. SEGA l'a compris et va donc se charger de le proposer en occident.

Comme indiqué précédemment, SEGA était bien présent au cours du State of Play d'hier soir. Et il n'avait pas que Lost Judgment à présenter. En effet, l'éditeur nippon a également profité de l'occasion pour diffuser une nouvelle bande-annonce de gameplay de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba : The Hinokami Chronicles.

Derrière se titre se cache une adaptation de la série à succès développée par CyberConnect2. Dans la vidéo diffusée la nuit dernière, il était question de séquences tirées du mode histoire du jeu, et plus particulièrement de passages se déroulant dans le manoir Tsuzumi.

Premier contact

Même s'il y a de fortes chances que les joueurs français de Demon Slayer activent les voix japonaises originales, cette bande-annonce permet de découvrir le doublage en anglais dont bénéficiera le jeu (bien évidemment, cela sert surtout à faire du pied aux joueurs américains qui ont, pour certains, absolument besoin d'un doublage dans leur langue pour accepter de jouer à un jeu).

CyberConnect2 étant un habitué des adaptations de manga/anime de qualité, le studio semble ici dans son élément. La modélisation des différents protagonistes et la mise en scène de leurs attaques sont à première vue soignées. Mais il faudra bien évidemment attendre la version complète pour en avoir le coeur net.

S'il était logiquement question de la version PS5 du jeu au cours de ce State of Play, Demon Slayer Kimetsu no Yaiba sortira également sur Xbox Series X|S, PS4, Xbox One et PC (via Steam). En Europe, le jeu débarquera le 15 octobre prochain.