State of Play : Death's Stranding Director's Cut se date sur PS5, un jeu de course ajouté

Il n'aura pas fallu bien longtemps pour revoir le premier jeu plus bifluoré de Kojima Productions : annoncé lors du Summer Game Fest Kick Off, Death Stranding Director's Cut aura réussi à s'infiltrer au sein du State of Play de ce jeudi, pour dévoiler sa date de sortie, et ses nombreuses nouveautés.

À voir aussi : State of Play : SIFU annonce le report de sa sortie sur PS5 et PS4 via une nouvelle vidéo

C'est le 24 septembre prochain que Sam le porteur fera son retour sur PS5, dans un portage qui fait la part belle aux nouveautés.

Si ceux qui avaient boudé la sortie du jeu sur PS4 n'auront plus vraiment d'excuses pour se glisser dans les bottes d'un livreur post-apocalyptique, les autres craqueront peut-être sous le poids des nombreuses améliorations dévoilées par Kojima Productions :

Ajout de tourelles équipées de fusils automatiques

équipées de fusils automatiques Ajout d'un stand de tir destiné à l'entraînement

destiné à l'entraînement Ajout d'une catapulte destinée à projeter sans ménagement vos marchandises (attention hein, la fragilité, tout ça...)

destinée à projeter sans ménagement vos marchandises (attention hein, la fragilité, tout ça...) Ajout d'un exosquelette de soutien

Ajout d'un très kojimesque "buddy" de soutien (vite, le mode Photo)

(vite, le mode Photo) Ajout de rampes de saut pour franchir plus facilement les précipices (ouf)

pour franchir plus facilement les précipices (ouf) Enfin (et surtout), ajout d'une mode "Fragile Circuit", un jeu de course que nous n'avions franchement pas vu venir, proposant une douzaine de tracés déclinés dans cinq modes de difficulté, pour des courses endiablées à bord de bolides au look rétro

Il n'y a pas à dire : même en attendant l'improbable de la part de Kojima, le créatif réussi toujours à surprendre son public. Ces quelques modifications parviendront-elles à insuffler un nouveau souffle aux aventures du très placide livreur incarné par Norman Reedus ? Réponse à la sortie de Death Stranding Director's Cut, le 24 septembre sur PS5. Le jeu est également prévu sur PC.

Que pensez-vous de ces étonnants ajouts ? Peuvent-ils vous pousser à vous relancer dans Death Stranding ? Faites-nous part de vos avis sur la brèche dans les commentaires ci-dessous.