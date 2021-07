State of Play : Arcadegeddon, le nouveau jeu multi d'IllFonic en accès anticipé sur PS5 et PC

Les multi colorés ont eu leur mot à dire durant le dernier State Play diffusé ce jeudi 8 juillet 2021. Parmi eux, le dernier projet des parents de Predator Hunting Grounds et Friday the 13th The Video Game.

Aussitôt annoncé, aussitôt disponible. Arcadegeddon est accessible sur le store de la PlayStation 5 et sur PC via l'Epic Games Store dès maintenant pour moins d'une vingtaine d'euros. Ce titre au look très étrange, pour lequel les développeurs disent s'être inspirés des Muppets, de Gorillaz et de la musique punk rock des années 90.

Pour le pitch, il est simple :

Gilly est le propriétaire d'une salle d'arcade, qu'il essaie de sauver des griffes d'une mégacorporation anonyme. Pour ce faire, il combine tous les meilleurs jeux d'arcade existants pour créer un super jeu, mais malheureusement, la mégacorporation Fun Fun Co. pirate le jeu et y injecte un virus. Vous et vos amis devez sauver le jeu et la dernière salle d'arcade de la ville.

Pour le concept, il s'agit d'un jeu de tir multijoueur auquel on peut s'adonner aussi bien en solo qu'à quatre en ligne, pour explorer, relever le défi de mini-jeux.... Avec PvE et du PvP. Il faudra aussi accepter les missions confiées par des chefs de gang rencontrés chez Gilly's Arcade pour débloquer des skins et autres joyeusetés. La version actuelle propose sept classes d'armes et 28 pétoires différentes, ainsi que 25 hacks et 8 capacités de Surge. Tout un programme.