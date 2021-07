State of Play : Moss Book II annoncé sur PlayStation VR

Sony nous avait convié au State of Play de ce jeudi 8 juillet sur la promesse d'apercevoir de nouvelles séquences du très attendu Deathloop. Mais pour nous mettre dans l'ambiance, et peut-être en forme de clin d'oeil aux géniteurs de Dishonored, c'est un petit rongeur qui s'est permis d'ouvrir le bal.

Personne ne l'avait oubliée : après Moss, un opus introductif qui appelait forcément une suite, le studio Polyarc a donc profité de ce coup de projecteur pour annoncer sa suite directe, Moss Book II, un jeu une nouvelle fois pensé pour le PlayStation VR.

Quill-la-Quill

Sans surprise, les joueurs retrouveront Quill, la souris épéiste qui avait su capturer nos coeurs en 2018 (déjà), qui devra poursuite sa quête chapitrée. Si le site promis par les développeurs n'est pas encore en ligne, Polyarc plante tout de même le décor :

Après avoir sauvé son oncle Argus dans Moss, l'aventure de Quill se poursuit lorsqu'un tyran ailé le pourchasse dans le château ensorcelé où son oncle a été retenu captif. Mais Quill a plus d'un tour dans son sac: un plan qui pourrait enfin mettre fin au règne impitoyable des Arcanes. Bordé de terrains dangereux, d'énigmes difficiles et d'ennemis forgés dans le feu et l'acier, le voyage sera éprouvant - rempli de victoires et de peines- mais de nouveaux alliés, de vieux amis et la nature même du château lui-même peuvent vous offriront de l'aide tout au long du chemin.

Il faudra se contenter de cette vidéo aussi charmante que poilue, car Moss Book II est donc attendu à une date inconnue sur PS VR.