Epic Games Store : Les deux prochains jeux gratuits se dévoilent, du Myst-like et du euh...

Comme chaque jeudi depuis quelques semaines, et parce que c'est l'été, et donc la fête de la life, l'Epic Games Store nous propose à nous les gamers de tous poils, dex jeux gratuits à se procurer directeur sur le store éponyme.

Alors que cette semaine, on a droit au très zombiesque Bridge Constructor The Walking Dead et du très spatial Ironcast (gratuits jusqu'au 15 juillet à 17h) c'est donc au tour de deux autres titres de prendre la relève dès la semaine prochaine, si tout va bien.

Leurs noms ? Obduction (par les créateurs de MYST), et Offworld Trading Company, qui seront donc donnés dans aucune demande d'argent en retour, du 15 juillet à 17h jusqu'au 22 juillet à 17h.

"Par les créateurs de Myst"

Le premier, Obduction, est un jeu d'aventure de science-fiction créé par le studio Cyan, les fameux créateurs de Myst. Quant au pitch, il parle de lui-même, si vous me passez l'expression : "Enlevé loin à travers l'univers, vous vous retrouvez dans un paysage extraterrestre avec d'étranges morceaux de Terre. Explorez, découvrez, résolvez et trouvez un moyen de rentrer chez vous." OK.

Quant au second, on reste dans l'espace également puisqu'il s'agit d'un jeu de stratégie se déroulant dans l'espace intersidéral...

"Mars a été colonisée et les géants commerciaux de la Terre se battent désormais ce nouveau marché. La concurrence est rude dans ce jeu de stratégie économique en temps réel et au rythme effréné proposé par le concepteur de Civilization IV, Soren Johnson."

Voilà.