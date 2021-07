L'image du jour : Xbox fait sa pub avec une manette PS4

Le principe est très simple : chaque jour de la semaine, à 19h, retrouvez une image insolite ou humoristique sous forme de visuel, Gif ou vidéo, en rapport avec la sphère vidéoludique, high-tech ou geek qui fait l'actualité ou bien qui s'avère complètement intemporelle.

Comme vous devez sûrement le savoir, l'argument marketing du Xbox Game Pass et du xCloud, c'est de pouvoir jouer n'importe où sans consoles. Seule barrière à l'heure actuelle pour atteindre un public beaucoup plus large : le périphérique servant à jouer.

Alors quoi de mieux pour Microsoft que d'axer sa communication sur une manette concurrente présente dans plus de 100 millions de foyers à travers le monde ?

🎵Look at this photograph​

it's one of our cloud gaming ads​

Do you see what's in those hands?​

It's a controller from a different brand🎵 pic.twitter.com/K1nBk7GmOB