Suda Goichi rassure les joueurs sur le projet Hotel Barcelona, annoncé en 2019

Le temps passe vite quand on s'amuse : il y a bientôt deux ans que l'improbable duo Swery/Goichi prenait publiquement la parole pour officialiser leur collaboration avec Hotel Barcelona, un jeu d'horreur inspiré de Siren, avec de vrais bouts de Twin Peaks dedans. Sans nouvelles depuis, les joueurs étaient en droit d'être a minima rassurés sur l'état du projet.

Ces deux-là en parlaient depuis bien longtemps : le célèbre réalisateur de Deadly Premonition ou du futur The Good Life Hidetaka Suehiro et le très déjanté Suda Goichi, aux manettes de la série No More Heroes, avaient affirmé en octobre 2019 leur intention de collaborer pour la toute première sur un mystérieux projet : Hotel Barcelona, un jeu d'horreur simple à prendre en main, et prévu pour une utilisation mobile.

Quel est votre numéro de chambre ?

Deux révolutions autour du soleil et un virus plus tard, que reste-t-il des promesses du sympathique duo ?

Un internaute a profité d'une session "Ask me anything" organisé sur Reddit pour la sortie de The Silver Case 2425 sur Switch pour s'enquérir de l'avancée du projet auprès du n°51:

Mr Goichi, Votre collaboration avec Swery sur Hotel Barcelona va-t-elle aboutir un jour, ou allez-vous finalement travailler sur un tout autre jeu ? Voire ne pas collaborer du tout ?



Je contacte Swery au moins tous les deux ou trois mois, même durant la période du Covid, pour qu'Hotel Barcelona puisse se faire. Tout dépendra vraiment du timing car je suis actuellement très occupé par mon travail.

De son côté, Suehiro n'en finit plus de reporter The Good Life, ce qui semble ne pas franchement aider à l'alignement des planètes.

S'il faudra sans encore attendre quelques années avant de voir Hotel Barcelona se concrétiser, l'envie est toujours là. Alors pourquoi s'inquiéter, hein ?