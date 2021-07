SONDAGE. Nintendo Switch OLED : Allez-vous craquer ?

Les plus grands spécialistes attendaient l'annonce d'une Switch plus puissante, Nintendo a révélé une légère révision de sa console hybride. L'argument principal de la Nintendo Switch OLED, ce sera un nouvel écran. Mais cela suffit-il à vous convaincre ?

La nouvelle est arrivée comme une fleur ce mardi : la Nintendo Switch OLED sera commercialisée à partir du 8 octobre prochain. Un "nouveau" modèle pour la machine vieille de 4 ans qui continue à se vendre comme des petits pains. Un écran OLED de 7 pouces pour des couleurs plus intenses, un stockage doublé, une entrée Ethernet sur le dock et une béquille plus large pour le mode table sont ses vraies nouveautés. Et cela vaut le coup de vous demander si vous comptez passer à cette version, possesseur d'une Switch/Switch Lite ou non.

Nous vous posons donc la question : "Allez-vous craquer pour une Nintendo Switch OLED ?".

