Monster Hunter Stories 2 : Capcom assume certains changements de game design

Depuis la refonte opérée avec un certain Monster Hunter World, Capcom entend faire de sa série autrefois confidentielle en Occident une véritable machine de guerre, un pari largement réussi, mais qui oblige l'éditeur à un certain pragmatisme. Le succès aidant, certaines mécaniques jugées un peu trop datées passent désormais sans mal à la trappe.

Ce n'est un secret pour personne : la saga Monster Hunter cartonne, et occupe désormais la jolie place de deuxième série la plus vendue dans le classement maison, une position qui ne doit rien au hasard : depuis une volonté clairement affichée de vendre la série en dehors de son archipel natal, rien ne semble pouvoir entraver Capcom dans sa marche victorieuse.

Les bons et les mauvais développeurs

Après le carton phénoménal de World, l'éditeur d'Osaka enchaîne crochet du gauche et crochet du droit avec les sorties rapprochées de Monster Hunter Rise au printemps dernier, et de Monster Hunter Stories 2 (dont le TEST sur Gameblog arrive bientôt !), parfaitement calibré pour passer un été au grand air.

Mais en attendant de découvrir (très bientôt donc) le verdict de notre Filipe national, sachez qu'une fois de plus, rien n'a été laissé au hasard.

Comme l'explique le réalisateur Kenji Oguro dans une interview à paraitre avec le prochain numéro du Weekly Famitsu, les développeurs ont une nouvelle fois tenté d'arrondir les angles afin de toucher un public toujours plus large :

Nous nous sommes aperçus que le comportement aléatoire des monstres n'était pas très populaire auprès des joueurs. Nous avons donc décidé de supprimer entièrement ce paramètre dans Monster Hunter Stories 2. Désormais, chaque monstre possède une série de patterns que le joueur peut plus facilement identifier et prédire afin de les contrer, ce qui reste l'un des aspects fondamentaux de la série.

Le réalisateur ne cache d'ailleurs aucunement ses intentions, en précisant que Monster Hunter Stories 2 a bel et bien été développé pour être "facilement accessible", et donc destiné au plus grand nombre. Gageons que la multiplicité des épisodes permettre effectivement à la série de tenter de nouvelles approches et de modifier certains réglages sans pour autant tout mettre à mal. Enfin... on espère.

Monster Hunter Stories 2 déploie ses ailes ce jeudi 8 juillet sur Switch, et une démo est toujours disponible sur l'eShop.

