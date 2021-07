Shenmue : La série animée toujours en chantier ? Le directeur de la création d'Adult Swim répond

Les temps sont à nouveau durs pour les fans de Shenmue. Depuis la sortie de Shenmue III, ils n'ont eu que quelques produits dérivés à se mettre sous la dent. Et tandis que Shenmue IV semble être au point mort, l'annonce d'une série animée Shenmue semblait comme un outil pouvant servir à remettre la saga sur le devant de la scène et à permettre aux fans de voir la saga avancer. Sauf que depuis son annonce, ce projet s'est fait extrêmement discret.

La série animée Shenmue, sobrement intitulée Shenmue : The Animation, a été annoncée à la surprise générale en septembre dernier. Via une longue interview, les premières informations au sujet de cette adaptation ont ensuite été diffusées en octobre dernier. Et depuis plus rien.

Même s'il est évident que produire une série animée demande du temps, cette absence totale de nouvelles n'a pas manqué certains fans de Shenmue. Alors pas de nouvelles bonnes nouvelles comme le dit le dicton ? C'est ce qu'affirme une des personnalités derrière le projet. Interrogé sur Twitter quant au statut actuel de Shenmue : The Animation, Jason DeMarco, vice-président et directeur de la création d'Adult Swim s'est voulu rassurant :

It's coming along great! Can't wait until we can start sharing more of it, but I'm happy. https://t.co/ChMAcCoxFX