Red Dead Online date sa mise à jour Prix du Sang, le DLSS à la rescousse sur PC

L'Amérique selon Rockstar, c'est une terre d'opportunités. Celles-ci vont se présenter encore plus nombreuses dans la partie online de Red Dead Redemption II, sorti en 2018, puisqu'il va bientôt être question de nouveau ajouts.

Cela faisait quelques mois que Red Dead Online n'avait pas accueilli une mise à jour importante. Préparez-vous : c'est pour la semaine prochaine. Prix du Sang, dont la bande-annonce se laisse découvrir juste au-dessus de ces lignes, sera disponible le 13 juillet prochain. Le contenu est décrit en détails par le communiqué de l'éditeur. Et devinez quoi, nous le partageons ici :

Mêlez-vous à la pègre en plein essor de Red Dead Online : Prix du sang dès le 13 juillet et prouvez que vous n'avez pas peur de vous salir les mains en rendant service à certains des membres les plus influents de la haute société de Saint Denis.

PRIX DU SANG

Il se murmure dans les ruelles de la capitale de Lemoyne que Guido Martelli, le bras droit et lieutenant du tristement célèbre Angelo Bronte, recherche des as de la gâchette aux épaules solides. Martelli cherche à récupérer une devise de valeur, le Capital. Pensé à la base uniquement pour traiter des affaires sensibles au nez et à la barbe du fisc, on en retrouve désormais entre les mains d'à peu près tous les vauriens des cinq États. Bronte et Martelli souhaitent maintenant le récupérer, et si vous parvenez à en trouver suffisamment et à le leur rapporter, Martelli vous offrira des opportunités criminelles plus lucratives.



Seuls les résultats intéressent Martelli, donc pour pénétrer dans cette société criminelle civilisée vous aurez besoin de votre arme et de votre propension à l'utiliser, et de rien d'autre : aucun investissement ne sera requis.

CRIMES ET OPPORTUNITÉS

Martelli a donné des pistes pour retrouver le Capital à certains des soldats d'infortune les plus répréhensibles de l'Ouest. Parler à ces contacts fera apparaître un tout nouveau type de missions nommées crimes. Les crimes vont des bonnes vieilles attaques de diligences aux braquages les plus élaborés impliquant des enlèvements, des encaissements de dettes violents, et plus.



Embarquez pour des crimes en solo ou avec un groupe de crapules. Utilisez votre tête et cherchez dans tous les recoins pour trouver des traces du Capital si cher à Guido Martelli, y compris dans des coffres bien cachés ou sur les dépouilles des malheureux qui ont croisé votre route. Parfois, en parcourant les plaines en mode exploration, vous entendrez parler de propriétés non verrouillées et autres campements vulnérables à attaquer afin de s'emparer de précieux sacs de Capital.



Accumulez assez de Capital pour Guido Martelli et ce dernier vous proposera des opportunités. Ces dernières sont fomentées par Martelli dans le but de mettre des bâtons dans les roues d'un sénateur de Lemoyne à la réputation grandissante qui trouble les affaires de Bronte dans la région. Chacune de ces opportunités peut être complétée de différentes manières, et épier des conversations ou encore observer d'importantes cibles vous fera découvrir de nouveaux moyens d'arriver à vos fins afin de faire tomber ce politicien de son piédestal en ramenant les trois joyaux à Martelli. La première opportunité sera disponible le 13 juillet, et deux autres seront disponibles prochainement.

LE CLUB DES FINS TIREURS

Le club des fins tireurs est une nouvelle série de quatre passes de courte durée qui arriveront les uns après les autres dans les mois qui suivent. En devenant membre, vous aurez droit à des récompenses, bonus et objets qui faciliteront votre vie en marge de la loi, en commençant par la tenue Redcliff de Dutch. Vous gagnerez des boosts d'XP de club supplémentaires pour chaque achat de passe consécutif afin de poursuivre sereinement votre progression dans l'acquisition d'avantages et de récompenses.



Chaque passe coûte 25 lingots d'or, que vous pourrez récupérer en débloquant ses 25 rangs. En bonus, les joueurs qui achètent les quatre passes profiteront gratuitement du passe d'Halloween n° 2.

NOUVEAUX VÊTEMENTS, OBJETS DE PASSES DE RETOUR ET PLUS

En réponse à vos retours, plusieurs schémas de sacoche et pages de compétence auparavant exclusifs au passe du hors-la-loi comme le déverrouillage du voyage rapide depuis un camp de voyageur seront désormais disponibles auprès des recéleurs.



Si vous les aviez ratés, vous pourrez mettre la main sur certains des articles vestimentaires les plus raffinés et populaires des passes du hors-la-loi n° 2 et n° 3 dans les semaines et mois à venir, dont les tenues des membres légendaires de la bande de Van der Linde comme la tenue Clelland de Marston, la tenue Haraway d'Arthur, la tenue Dedham de Bill Williamson et la tenue Zapatero de Javier.

Les joueurs PC de Red Dead Redemption II possédant une carte graphique Nvidia RTX auront aussi une belle surprise le 13 juillet. Du genre qui soulage toutes les bécanes, puisque la gourmandise est l'un des gros défauts du jeu dès lors qu'on souhaite en profiter dans les meilleures conditions. Eh oui, le western de Rockstar sera compatible DLSS, ce qui permettra de profiter d'un rendu tout aussi impressionnant sans sacrifier la fluidité.

Red Dead Redempion II et Red Dead Online sont disponibles sur PC, PS4 et Xbox One.