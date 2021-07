Nacon Connect : Vampire The Masquerade Swansong se reporte mais croque la vie à pleine dents

Les vampires du Monde des Ténèbres de White Wolf Publishing ont encore bien des histoires à nous conter, en plus de celle de Bloodlines 2. La Mascarade nous emmènera également à Boston. Mais pas cette année, comme on n'a pu l'apprendre via le Nacon Connect.

Nacon et Big Bad Wolf ont révélé que Vampire The Masquerade Swansong arrivera finalement en 2022 sur P5, Xbox Series X|S, Pc, PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Un glissement pas forcément attendu pour ce jeu annoncé en 2019. Mais que voulez-vous, avec la situation sanitaire, rien n'est simple depuis un bon moment.

Boston dynamique

L'événement de Nacon diffusé ce glorieux mardi 6 juillet avait quand même un intérêt pour ce jeu RPG narratif des développeurs de The Council. Celui de nous présenter un des trois vampires que nous pourrons incarner. Très propre sur lui, Galeb n'en est pas moins un vilain petit gourmand qui a traversé les siècles et aime à rappeler qu'il est immortel.

On rappelle que Vampire The Masquerade Swansong nous emmènera à Boston, où la Princesse de la Camarilla a bien du mal à se faire respecter. Ce sera au joueur, incarnant Galeb, Leysha ou Emem, de faire le nécessaire dans ce titre qui vous laissera choisir votre approche et où il faudra bien peser ses choix, qui pourraient avoir des répercussions importantes.