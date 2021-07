Aliens Fireteam Elite dézingue du xénomorphe dans une nouvelle bande-annonce

Aliens Fireteam Elite ouvre ses précommandes sur PS4/PS5 et forcément c'est l'occasion de rouler des mécaniques pour ce shooter coopératif où nous attendent des centaines d'extra-terrestres dessinés par Giger.

Malgré l'appréhension d'avoir le droit à un Aliens Colonial Marines bis, un jeu Alien a toujours le don de susciter un certain intérêt. Toutefois, avec Fireteam Elite on reste dans du très classique avec une escouade de Marines qui doit lutter pour sa vie contre des hordes de xénomorphes. Le jeu étant entièrement coopératif et en vue à la troisième personne.

"Je ne vous mentirai pas sur vos chances de survie mais... vous avez ma sympathie."

Dans l'espace personne ne vous entendra crier. Par contre on pourra entendre le son d'une balle de 5.56 à pleine vitesse venant se loger dans les entrailles d'un monstre noir ébène mangeur de cervelle. Mourir ou tuer, il faut choisir. Les marines, eux, ont fait leur choix.

Aliens Fireteam Elite est prévu le 24 août 2021 et les précommandes sont ouvertes sur PS4 et PS5 après le PC et la Xbox One il y a quelques semaines.