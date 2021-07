Nacon Connect : Test Drive Unlimited Solar Crown révèle sa date de sortie et son terrain de jeu

On l'avait découvert il y a un an au cours du même événement. Durant la Nacon Connect 2021, le prochain jeu de la série des Test Drive Unlimited est encore sorti du garage pour dire l'essentiel.

Vous pouvez boucler votre ceinture mais ne pensez pas que le voyage va être court : Test Drive Unlimited Solar Crown arrivera sur PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One et Nintendo Switch le 22 septembre.... 2022. Eh oui, il va falloir patienter encore un peu plus d'un an avant de la jouer roi du bitume dans une nouvelle région.

Tu fais tes rêves en blanc et noir

C'est justement l'autre information donnée par la présentation du jeu de Kylotonn lors du dernier Nacon Connect. Après Hawaï et Ibiza, la série nous emmènera à Hong Kong, île de 1104 km² recrée à l'échelle 1:1 pour l'occasion. On rappelle que dans l'ancienne colonie britannique, on conduit à gauche.

Vous aurez la possibilité d'intégrer un crew. Deux vous seront proposés : les STREET ou les SHARP. Et ça va se défier, dans les rues éclairées par les néons déglingués mais aussi dans des environnements plus sauvages, au volant de berlines de luxe. La belle vie, diraient certains.