Danganronpa Decadence : La compilation de visual novels ursins sortira bien cette année

Parce que tout vient à point à qui sait attendre, l'éditeur Spike Chunsoft a décidé de regrouper les opus relativement numérotés de la série de visual novels en huit clos Danganronpa en une seule et même cartouche, histoire de fêter (un peu tard) dix ans d'ours mal léchés et de plot-twists tarabiscotés.

Promis pour "2021" durant le Nintendo Direct de l'E3 2021, la compilation de trois visual novels sortis à l'origine sur PSP, PS Vita et PS4 regroupe donc pour rappel Danganronpa Trigger Happy Havoc, Danganronpa 2 Goodbye Despair, et Danganronpa V3 Killing Harmony, plus un petit bonus tout ce qu'il y a de plus exclusif en la présence de Danganronpa S Ultimate Summer Camp, une aventure qui reprend le décor paradisiaque du second épisode dans une déclinaison plus orientée RPG.

Au Monokuma, elle danse tous les soirs

Si la perspective de (re)passer plusieurs dizaines d'heures dans la peau de pauvres lycéens sommés de s'entretuer pour espérer survivre (si si), sachez que Danganronpa Decadence sortira donc le 4 novembre au Japon, et le 3 décembre chez nous, toujours sur Switch :

#Danganronpa Decadence is coming to Nintendo Switch on Dec. 3, 2021 for NA and EU!

Pre-order the Standard & Collector's Edition now! Click the link below to see the retailers.

Indulge in a decade of despair with four games in one!https://t.co/qxt8AEmae6 pic.twitter.com/ktJNW2mSGL - Spike Chunsoft, Inc. (@SpikeChunsoft_e) July 6, 2021

Et parce que l'on a pas tous les jours 10 11 ans, Spike Chunsoft a décliné cette compilation en deux versions : une Standard tout ce qu'il y a de plus classique, et une Collector incluant poster, bande-son resserrée, impression lenticulaire, et une grosse boîte réunissant le tout.

Rappelons qu'à moins d'un retournement de dernière minute propre au scénariste Kazutaka Kodaka, seul le troisième épisode sera proposé en français, les deux premiers profitant tout de même d'une localisation en anglais. En attendant le jour tant attendu, vous pourrez toujours relire nos tests respectifs des trois opus : ici et là.