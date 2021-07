Nacon Connect : The Lord of the Rings Gollum se montre en vidéo en version pré-alpha

Comme prévu par MES propres sources d'origine extraterrestre, The Lord of the Rings : Gollum s'est montré durant la Nacon Connect de ce soir, mardi 6 juillet de l'an de grâce 2021 sur Terre. Voyons ceci de plus près si vous le désirez...

Daedalic Entertainment a plus précisément dévoilé une nouvelle interview du développeur du jeu Le Seigneur des Anneaux : Gollum lors de la diffusion du NACON Connect de ce soir, où le co-éditeur du jeu a présenté de nouvelles bandes-annonces et des images de ses prochains titres.

Ce titre action-aventure-infiltration est prévu pour 2022 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch, et raconte l'histoire de l'anneau du point de vue d'un certain Gollum.

Quelle préciosité...

Dans la nouvelle vidéo des développeurs, le producteur Harald Riegler présente ainsi gaiement les personnages et les environnements que Gollum rencontre au cours de son voyage initiatique autant que fatigant, comme "l'inhumaine Bouche de Sauron au Mordor ou le Roi des Elfes Thranduil à Mirkwood", et explique par la même occasion que leur "conception est aussi fidèle que possible aux idées originales". D'accord.

Le pitch du jeu suit évidemment celui du film qui suit celui du livre bien connu de Tolkien ; il s'agit ainsi d'un jeu d'action et d'aventure où les joueurs jouent le rôle de Gollum pour récupérer son précieux anneau perdu. Ils devront ainsi grimper, sauter et se faufiler dans des zones dangereuses, pour éviter de se faire prendre comme un bleu. Mais vous le savez, Gollum est habile et rusé comme un être étrange, mais aussi tiraillé par son dédoublement de personnalité.

"C'est à vous de décider si le côté sombre de Gollum prend le dessus ou s'il reste une étincelle de raison dans ce qui fut Sméagol."

Rappelons si vous le voulez bien que Le Seigneur des Anneaux : Gollum est développé par Daedalic Entertainment en partenariat officiel avec Middle-earth Enterprises et coédité par Daedalic et NACON. Et qu'il sortira un jour ou l'autre a priori. (2022).