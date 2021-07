Ring Fit Adventure : Le jeu de fitness de la Switch pourrait accueillir plus de contenu

Il avait déjà un destin de gagnant, la pandémie de COVID-19 en a fait une success story. Ring Fit Adventure squatte toujours les charts, il était normal qu'il soit évoqué durant la dernière assemblée générale des actionnaires de Nintendo.

À voir aussi : TEST de Ring Fit Adventure : Une très bonne raison de bouger

Sorti chez nous le 18 octobre 2019, Ring Fit Adventure reste une expérience particulièrement prisée des possesseurs de Nintendo Switch. La situation sanitaire qui dure depuis début 2020 a eu pour conséquence de nous enfermer chez nous de nombreux mois. Et de pousser vers des moyens de faire du sport moins conventionnels. D'ailleurs, on se souvient des ruptures de stocks, en particulier au Japon où Nintendo avait même présenté des excuses officielles.

Ring, ring et encore ring

Lors de la réunion avec les investisseurs de la firme de Kyoto, le PDG Shuntaro Furukawa s'est vu interrogé au sujet de ce jeu qui vous fait maîtriser les torsions russes en un rien de temps. L'interrogation portait sur l'éventualité d'une suite. Voici sa réponse :

Depuis la sortie de Ring Fit Adventure en octobre 2019, la forte demande s'est poursuivie au Japon et à l'étranger. Il a vendu 7,38 millions d'unités dans le monde au cours de l'exercice clos en mars 2021, et les ventes cumulées ont dépassé les 10 millions d'unités. Ce titre est également populaire dans la région Asie, notamment en Corée, à Taïwan et à Hong Kong, même si les principales régions commerciales de Nintendo sont le Japon, les États-Unis et l'Europe. En ce qui concerne les développements futurs, je ne peux pas divulguer de plans précis, mais nous aimerions prendre diverses initiatives afin que beaucoup de gens continuent à jouer à ce titre.

Sans rien lâcher, il en fit finalement assez. On peut en effet penser que Nintendo réfléchit activement à un moyen de permettre à ce jeu d'aventure pas banal de continuer sa vie encore un moment.

On rappelle que, quelques mois après sa commercialisation, en mars 2020, une mise à jour avait ajouté le mode Jeu de Rythme, pour bouger sur différentes musiques du jeu mais aussi de Super Mario Odyssey ou encore The Legend of Zelda : Breath of the Wild. Pour voir plus loin, Wii Fit, gros carton de la Wii, avait eu droit à son Wii Fit Plus avec davantage d'exercices et de fonctionnalités. Alors tout est parfaitement possible.

[Via]