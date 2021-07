The King of Fighters XV s'annonce enfin sur PC, PS4, PS5 et Xbox Series

Depuis son officialisation en décembre 2018, le quinzième opus de la série de bourre-pif The King of Fighters tentait de conserver un semblant de mystère sur les plates-formes où il atterrirait dans un futur plus ou moins lointain. À la surprise non-générale, SNK a enfin levé le voile sur un secret qui n'en était donc vraiment pas un.

À voir aussi : TEST de Guilty Gear Strive : Des engrenages toujours aussi bien huilés

Vous l'aviez déjà vu venir, mais ça va mieux en le disant : The King of Fighters XV sortira donc sur PC (notamment via Steam et l'Epic Games Store), PS4, PS5 et Xbox Series au premier trimestre 2022, comme vient de l'officialiser l'ex-constructeur SNK :

【THE KING OF FIGHTERS XV】

KOF XV will launch on PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Windows 10, Steam, and the Epic Games Store Q1 2022!#SNK #KOF #KOF15 pic.twitter.com/zmrDOXU2MN - SNK GLOBAL (@SNKPofficial) July 6, 2021

Hardkoch gamers

Que votre dévolu se jette sur une version physique ou dématérialisée, les joueurs européens pourront compter sur les bons soins de l'éditeur Koch Media pour distribuer The King of Fighters XV sur le Vieux Contient, une décision saluée par Yasuyuki Oda, producteur de ce quinzième épisode qui débarquera près de six ans après The King of Fighters XIV :

Nous sommes très heureux de travailler de nouveau à l'étranger avec notre partenaire d'édition, Koch Media. À l'aide de son réseau mondial, je crois au fait que nous aurons de fantastiques résultats en suscitant l'intérêt autour de The King of Fighters auprès des joueurs.

Vous savez tout, et il ne vous reste donc plus qu'à gentiment patienter jusqu'à ce que The King of Fighters XV vienne claquer ses quarts de cercles et autres matraquage de boutons sur PC, S4, PS5 et Xbox Series au premier trimestre 2022.