Xbox Series X|S : L'incroyable clip pour le Xbox All Access avec... des lovers des années 90

Le monde va mal, mais en fait tout va bien. À croire que l'imminence de la fin du monde autorise toutes les facéties, Micorosoft a décidé de clore cette journée fournie en annonces avec un rappel en musique.

L'offre Xbox All Access représente une belle opportunité d'étaler les paiements si l'on souhaite sauter le pas vers la nouvelle génération de consoles Xbox, tout en ayant de quoi jouer. Dégoter une Xbox Series X ou Series S et 24 mois de Game Pass Ultimate pour 24,99 euros par mois pendant 2 ans, c'est plaisant. Cette offre tout en un, ou All for one pour nos amis anglophones, cela a inspiré les créatifs américains de la firme de Redmond.

Et je jure

Une inspiration qui vient autant du tréfond des années 90 que d'une probable latte d'une substance illicite, si vous voulez mon avis. Jugez plutôt : pour faire la promotion de l'offre, Microsoft a décidé de faire appel au groupe de R&B All-4-One. Un nom approprié et une réinterprétation du tube de ce quatuor, I Swear, que j'ai pour ma part probablement en CD 2 tit... OK, laissez tomber.

La chanson "It's All There" que vous pouvez écouter via le clip ci-dessus, qui nous ramène il y a maintenant une trentaine d'années pour son style, nous parle des qualités du Xbox All Access à sa façon.

"It's All There" parle avec le coeur du Xbox All Access. Tout est là. Xbox All Access vous offre tout ce dont vous avez besoin pour jouer avec Xbox - non seulement une console Xbox Series X ou Xbox Series S, mais également une bibliothèque de plus de 100 jeux de haute qualité pour console, PC, téléphones et tablettes avec 24 mois de Xbox Game Pass Ultimate inclus. De plus, vous obtenez tous les nouveaux titres Xbox Game Studios le jour même de leur sortie, y compris Forza Horizon 5, Halo Infinite et bien d'autres. Tout en un et prix bas chaque mois ! Et ne vous inquiétez pas de laisser derrière vous vos expériences de jeu préférées, avec la rétrocompatibilité sur Xbox Series X|S, vous pouvez profiter de 1000 de vos jeux Xbox préférés sur quatre générations.

Vous trouviez que les températures n'étaient pas vraiment de saison. Xbox a trouvé comment réchauffer l'ambiance.