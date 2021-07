Pokémon GO a rapporté plus de 5 milliards de dollars depuis sa sortie

Développé par Niantic avec The Pokémon Company, Pokémon GO s'est rapidement imposé comme un des plus gros cartons vidéoludiques de l'histoire du jeu sur mobile, et ce ne sont pas les récents chiffres qui vont indiquer le contraire.

Depuis 2016, Pokémon GO a généré plus de 5 milliards de dollars. Selon les données compilées par le cabinet d'analyse Sensor Tower, le jeu a rapporté pas moins de 641.6 millions de dollars sur la première moitié de l'année 2021, soit le meilleur premier semestre de son histoire (voir dans notre galerie ci-dessous).

Les gros chiffres ne s'arrêtent pas là, puisque le titre pourrait même faire mieux qu'en 2020, une année record avec un chiffre d'affaires d'1.3 milliards de dollars. Logiquement, les deux plus gros contributeurs à ce succès sont les USA et le Japon, avec respectivement 36 % et 32 % du temps total joué venant de ces territoires. Surprise, le troisième pays au niveau de temps de jeu est l'Allemagne, avec 5.4 % du total qui provient de nos voisins outre-Rhin.

Android en force

Parmi les statistiques intéressantes, on note également que bien que le titre soit majoritairement installé sur des terminaux Android (77%), les clients de Google ne réalisent que 52.8 % des dépenses. En clair, les joueurs Apple semblent avoir moins de mal à mettre la main au porte-monnaie (et vu les prix pratiqués par la firme de Cupertino, cela se comprend aisément). Si on prend en compte toutes ces données, cela donne un investissement moyen par joueur de 7.91 $, ce qui n'est finalement pas si élevé que ça.

Rappelons que Pokémon GO est sorti en 2016, et qu'il a connu un joli succès durant la pandémie de COVID-19 où les développeurs ont modifié les mécaniques de jeu, afin que les joueurs n'aient plus besoin de sortir de chez eux.