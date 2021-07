TEST du HyperX ChargePlay Duo Xbox : Un accessoire en réalité quasi indispensable

HyperX est une société bien connue des amateurs de jeu vidéo, mais elle officie plus généralement sur PC où ses accessoires sont largement appréciés. Nous testons aujourd'hui un périphérique qui d'ailleurs peut fort bien fonctionner sur PC, même si la bête est avant tout destinée au marché Xbox : le ChargePlay Duo permet effectivement de charger rapidement deux manettes à la fois.

Sur le principe, difficile de faire plus simple et moins révolutionnaire que ce ChargePlay Duo. En effet, qui n'a jamais pensé qu'il y avait quand même un moyen plus pratique de recharger ses manettes et de tels accessoires existent en réalité depuis « la nuit des temps ». HyperX se charge donc de nous en proposer un à destination des manettes Xbox et qui fonctionne aussi bien avec les modèles Xbox One que les modèles Xbox Series X|S... Microsoft ayant eu la judicieuse idée de ne pas changer le système d'alimentation : piles ou batteries sont interchangeables entre les deux générations de manettes, mais ici ce sera donc batteries... et plutôt deux fois qu'une.

Pratique et design

En effet, au sortir de la petite boîte envoyée par HyperX, on note d'emblée la bonne idée du constructeur : en plus du support de charge, HyperX a effectivement le bon goût de nous livrer deux batteries ainsi que quatre « portes » de batteries à induction. L'idée est ici de pouvoir alimenter un maximum de deux manettes à la fois sans se soucier de leur génération. Deux des portes sont destinées aux manettes Xbox One et les deux autres aux manettes Xbox Series X|S. Les deux batteries étant, nous l'avons déjà souligné, interchangeables.

Notons au passage que les « portes » en question - des plaques de maintien de la batterie - sont à induction et iront donc logiquement de paire avec le support. Ce dernier est très bien construit et permet de poser les manettes sans aucune difficulté. La taille du boîtier de charge est contenue et son adaptateur secteur reste peu volumineux. Il est bon de souligner que celui-ci dispose d'un câble de deux mètres : en principe c'est suffisant pour que le ChargePlay Duo puisse être placé à proximité immédiate de la console. En tout cas, c'était comme ça chez nous.

Réactivité et confort d'utilisation

Nous venons de le préciser, les manettes - qu'il s'agisse de la génération Xbox One ou de la Xbox Series X|S - se posent sans aucune difficulté sur le support. On trouve tout de suite les « accroches » et la stabilité est parfaite : aucun risque qu'elle ne tombe au moment de la placer... à moins, bien sûr, d'être une véritable brute. Il est intéressant de souligner que des manettes plus exotiques comme la Series 1 Elite est compatible, pas la 2. En revanche, il convient de préciser que les « portes » livrées par HyperX sont noires : si vous disposerez de manettes colorées, cela va jurer un peu. Forcément.

Les « portes » dites à induction autorisent évidemment une recharge sans utiliser le moindre câble, simplement en posant la manette sur son emplacement. Rien à dire, l'alimentation se fait effectivement au moindre contact et cela fonctionne très bien. Il faut compter entre 2h et 2,5h pour recharger intégralement une manette. Laquelle pourra ensuite vous accompagner pour au moins 20 à 25h de jeu. Il est toutefois à noter un petit défaut. En effet, deux LED seulement sont présentes sur le dessus du ChargePlay Duo : elles indiquent pour chaque manette si l'appareil est en charge (LED clignotante) ou chargé (LED fixe). On aurait aimé une sorte de niveau de charge.

x x x x x EN RÉSUMÉ UN ACCESSOIRE EN RÉALITÉ QUASI INDISPENSABLE Chez certains revendeurs, on trouve assez facilement des accessoires du type du ChargePlay Duo, mais de marque totalement inconnue. Avec le produit HyperX, il faut certes dépenser un peu plus, mais on a l'assurance d'un produit de qualité, conforme au descriptif avec des batteries d'excellente facture. Aucun défaut de fonctionnement n'est à signaler et la recharge se fait de manière impeccable alors que l'autonomie des batteries est tout à fait correcte. De plus, si HyperX commercialise officiellement son périphérique 40 euros, il est assez simple de le dénicher pour 10 à 15 euros de moins. Un accessoire qui nous paraît tout simplement indispensable pour quiconque joue, sans fil, sur PC ou sur Xbox One / Series X|S.

x x x xxxx x x x ON A AIMÉ : ON N'A PAS AIMÉ : 2 batteries livrées avec la bête.

Bonne longueur de câble secteur.

Temps de charge correct (2h30).

Compatible Xbox One et Xbox Series X|S.

Licence officielle Xbox. Indications limitées du niveau de charge (en charge / chargé).