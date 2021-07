Cartes graphiques : Les prix à la baisse en Allemagne, vers une résolution progressive ?

Si les tarifs appliqués par les revendeurs sur les cartes graphiques sont encore très élevés, on peut remarquer une baisse des prix chez nos voisins allemands, comme le rapporte des observateurs de chez 3DCenter.

Comme vous l'avez sûrement constaté depuis un moment, les prix des cartes graphiques, que cela soit du coté de chez Nvidia ou AMD, sont devenus indécents. En cause notamment, l'usage massif des cartes par les mineurs de cryptomonnaie et une baisse de production de micro-composants en 2020 à cause de la crise sanitaire. Bref, une demande supérieure pour l'heure à l'offre.

Dans l'attente de jours meilleurs

Toutefois on peut remarquer notamment en Allemagne une baisse significative du prix des cartes depuis le mois de mai. En France, de manière plus sporadique, on note aussi un très léger retour de stocks pour certain modèles. Évidemment, les prix sont encore assez exorbitants. Pour nos amis outre-Rhin, vous pouvez admirer notamment le graphique disponible dans notre galerie. La baisse est claire et visible.

Le chiffre est une compilation des prix de nombreux revendeurs depuis des mois. On remarque qu'en juin, les prix sont jusqu'à 53% supérieurs par rapport au prix normaux. Ce n'est donc clairement pas le moment d'acheter une carte graphique et il vaut mieux continuer d'attendre que la baisse continue son chemin progressif.