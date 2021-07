NACON CONNECT : Revivez l'événement en 45 minutes chrono (REPLAY)

L'éditeur et accessoiriste du nord de la France nous avait gratifié en 2020 d'une première conférence estivale en ligne. Rebelote cette année. Ou plus exactement aujourd'hui. Ou plus exactement encore d'ici une poignée d'heures. À suivre ici.

Pour savoir ce que nous réserve NACON, il faudra être présent à partir de 19h00 ce mardi 6 juillet 2021 et suivre le NACON CONNECT. Tout simplement. Mais une fois que l'on vous a dit cela, il y a peut-être matière à élaborer un peu. Parce que plusieurs pistes ont été données.

Des jeux et des accessoires

Nacon a promis de faire le point sur pas moins de 13 projets, parmi lesquels des jeux comme Blood Bowl 3, Test Drive Unlimited Solar Crown, Steelrising, The Lord of the Rings Gollum, Vampire The Masquerade Swansong ou encore WRC 10, pour lequel Sébastien Loeb a été convoqué.

Cela constitue déjà une bonne base pour une conférence. Mais comme vous l'avez remarqué grâce au tweet ci-dessus, la filiale de BigBen Interactive lancée en 2019 nous réserve d'autres surprises. En plus d'accessoires, domaine dans lequel elle s'illustre, la société présentera trois jeux. Et vous savez où et quand vous connecter pour savoir lesquels.