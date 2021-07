Fortnite : LeBron James va dunker sur VOS TETES dans une prochaine mise à jour

Alors que les dataminer tablaient (et tablent encore), sur l'arrivée prochaine de personnages tels que Dragon Ball, Naruto ou encore One Piece dans Fortnite, un insider bien connu des amateurs du battle royale d'Epic, annonce quant à lui l'arrivée prochaine d'un certain LeBron James.

Le joueur des Lakers de Los Angeles va-t-il dunker sur vos têtes dans la prochaine mise à jour de Fortnite ? peut-être bien à en croire un certain insider, ultra célère sur les RESEAUX, comme il l'indique sur ce tweet dont il a le secret (des Dieux) :

EXCLUSIVE: LEBRON JAMES WILL BE THE NEXT ICON SERIES SKIN

Si RIEN ne garantit que cela arrivera prochainement, même si toutes les données vont dans ce sen (d'après mon petit doigt évidemment), on ne peut qu'espérer que ce soit le cas, tant l'icone du basket mondial est demandée dans le free to play.

Et ceci n'est point tout puisque toujours selon ce même insider, un nouveau lieu sera connu demain mardi 6 juillet avec la mise à jour. Selon l'image en question, on y voit une soucoupe volante super écrasée, façon Roswell mais en mieux, avec peut-être une fois encore des mystères insondables à découvrir...

Fortnite has teased a content update for tomorrow!!



Also, the official Middle East account has posted this image.. do we finally get an underground POI? 👀 pic.twitter.com/BXdrwZ7PCb