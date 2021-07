My Friend Pedro annonce son retour sur mobile avec Ripe for Revenge

L'un des jeux d'action les plus amusants du catalogue de Devolver va bientôt se décliner sur mobiles. Vous aurez le style d'un flingueur acrobate au bout des doigts. Et la banane, bien sûr.

My Friend Pedro Ripe for Revenge sera disponible sur supports iOS et Android le 5 août prochain. Ce free-to-play développé par Deadtoast reprendra la formule de My Friend Pedro, en la rendant plus mignonne, grâce à des personnages plus ronds. Mais cela ne signifie pas qu'il faudra faire une croix sur les acrobaties, les déluges de balles, les ricochets sur les poêles à frire et le sang. Que nenni.

Si le pitch a changé, les style demeure.

Ils ont kidnappé sa femme et ses enfants et l'ont laissé pour mort. Mais ça va en prendre plus que ça pour diviser la famille de cette banane. Aidez votre ami Pedro à servir une froide vengeance, saupoudrée de balles !



My Friend Pedro est de retour dans une toute nouvelle aventure mobile pleine de sang, de munitions et de bananes! Sautez et tirez pour traverser 37 niveaux remplis d'action à pied, en moto et même en planche à roulettes. Planifiez votre chorégraphie de haut calibre pour obtenir les meilleurs scores et, si vous avez la peau dure, testez vos compétences dans le mode Ruée de sang.



Cette banane est mûre pour la vengeance. Et vous ?

Cet appétissant My Friend Pedro Ripe for Revenge est en précommande sur l'App Store et Google Play.