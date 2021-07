ISART Digital offre les jeux de fin d'études de la promotion 2021

Comme en 2020, l'école préparant aux métiers du Jeu Vidéo, de l'Animation 3D-FX et du Music & Sound Design a décidé de partager gratuitement les projets de ses étudiants de l'année scolaire écoulée avec le monde entier.

ISART Digital a dévoilé les jeux vidéo réalisés en fin d'études par sa dernière promo. La génération 2021, qui a dû composer avec une formation entre présentiel et distanciel, a encore accouché de projets complets jugés comme il se doit par un jury composés de professionnels de chez Spiders, Gameloft, Ubisoft, Dontnod et oh BiBi.

Le Grand Prix est revenu à un hack and slash solo intitulé Lysfangha, développé sous Unity par une quinzaine de jeunes gens. Vous pouvez le découvrir grâce à la bande-annonce ci-dessus. Il est même possible de le télécharger et y jouer gratuitement sur votre PC.

Dans ce Hack'N'slash au gameplay action/tactique innovant avec un univers graphique très soigné en 2D comme en 3D vous incarnez la demi-déesse Imë et vous devez purifier le temple où est gardé le Lysfangha, un artefact magique qui protège le monde. Utilisez vos pouvoirs temporels de manière stratégique pour repousser l'invasion des monstres.

Il n'est d'ailleurs pas le seul à être offert par ISART Digital. Une fois encore, en vous rendant sur itch.io, vous avez l'opportunité de récupérer tout ce que les étudiants ont proposé. Comme le fait remarquer le communiqué, une tendance se dégage, avec cinq projets orientés multijoueur. Toujours bon pour les retrouvailles, sans oublier de faire attention, bien entendu.