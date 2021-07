Zelda Breath of the Wild : Le dernier coffre inaccessible ouvert, du masochisme en vidéo

Parmi les amateurs de jeux vidéo, il existe une certaine catégorie de joueurs masochistes qui aiment relever les défis les plus corsés. Et lorsque quelque chose paraît comme impossible à réaliser dans un jeu, leur motivation n'est que décuplée. Quoi qu'il en coûte.

La vidéo impressionnante du jour est l'oeuvre d'un YouTubeur répondant au pseudonyme de "Kleric." Dans la vidéo mise à votre disposition ci-dessus, ce même "Kleric" montre et raconte comment il a réussi à atteindre et ouvrir le dernier coffre "impossible" de The Legend of Zelda : Breath of the Wild.

En plus des coffres normalement accessibles dans le jeu sorti sur Wii U et Switch, un certain nombre de coffres qualifiés "d'impossibles" à atteindre nécessitent des moyens détournés pour être ouverts. Et si la majorité d'entre eux a déjà été récupérée, un irréductible coffre faisait de la résistance. En effet, ce coffre, situé sur la Plage d'Araiso, a pour particularité de n'apparaître que lorsque le joueur se trouve à moins de 60 mètres de lui. Et le plus compliqué dans tout ça, c'est que dès qu'il apparaît, il se met immédiatement à couler et disparaît 18 secondes plus tard.

Âmes sensibles s'abstenir

Grâce à l'assistance de plusieurs autres joueurs de BotW, "Kleric" a trouvé un moyen d'atteindre ce coffre et de l'ouvrir. Et force est de constater que la marche à suivre a de quoi donner le tournis au commun des mortels. Nous ne vous ferons pas l'affront de lister les étapes à respecter tant il y en a. Mais pour résumer, il est question de passer au travers du sol, de descendre plus de 60 mètres sous la map (via une chute libre de plus de 5 minutes), de "nager" sur de longues distances avec un Link hors caméra, de jongler entre tir à l'arc et jet de bombe, ou encore de créer des plates-formes au milieu de nulle part.

D'une manière générale, la marche à suivre pour ouvrir ce coffre repose donc bien sur un timing précis, mais aussi sur de nombreux "exploits" et autres bugs. Vu qu'il n'est pas possible d'atteindre et d'ouvrir ce coffre en jouant "normalement," il est possible de se demander s'il n'existe pas un moyen d'ouvrir ce coffre "à la régulière." Et si ce n'est pas le cas, pourquoi Nintendo a-t-il fait les choses de cette manière ?

Et si vous vous demandez si la récompense mérite de se donner tant de mal, eh bien, il apparaît que non. En effet, ce coffre de la mort ne contient qu'un simple morceau d'ambre brut. Au fond, la véritable récompense est celle d'avoir réussi l'impossible.

Que vous inspire cet exploit ? Trouvez-vous qu'il s'agit d'une perte de temps et d'énergie ? Voyez-vous l'intérêt d'une telle démarche ? Pourquoi ce coffre est-il si difficile à ouvrir selon vous ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.