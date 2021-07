Nintendo ressuscite une pratique instaurée par Satoru Iwata

Si la pratique semble déjà appartenir à un passé révolu, propulser des développeurs de jeu vidéo à la tête des plus gros éditeurs de l'industrie peut sonner comme une excellente idée. Conscients des efforts que les petites mains fournissent au quotidien, ils connaissent mieux que quiconque l'importance de leur tâche, et leur absence quasi totale dans les médias. Vous avez compris qu'on parlait de Satoru Iwata là, ou il faut vous faire un dessin ?

Le regretté PDG ayant succédé à Hiroshi Yamauchi à la tête de Nintendo entre 2002 et 2015 aura marqué les esprits à plus d'un titre, et contribué à offrir une tribune inédite à ses équipes, et même à des tiers partenaires grâce à la série "社長が訊く", devenue chez nous "Iwata Demande", des dizaines d'interviews revenant en détails sur les nombreux titres (et consoles) développées durant la présidence de l'ex-codeur à qui on ne la faisait pas.

Directly to you, again

Tristement interrompue après la publication du dernier numéro consacré à Splatoon (allez y jeter un oeil, ne serait-ce que pour le titre), la pratique vient tout juste d'être relancée par Nintendo, qui vient de mettre en ligne une petite nouveauté répondant au nom de... "Ask the Developers", une interview des petites mains maison qui reviennent ici sur le développement de L'Atelier du Jeu Vidéo.

Si l'article n'a pas encore été proposé sur le site français du constructeur, l'initiative est évidemment à saluer, tant les infirmations et anecdotes y sont nombreuses. De là imaginer que l'on pourrait y piocher des idées pour un bouquin, il n'y a qu'un pas. Cet article inaugural sera l'occasion (pour les anglophones) de découvrir que le point de départ du jeu de programmation remonte aux expérimentations de Nintendo Labo, et que de véritables bambins ont servi de test durant le développement, aucun d'entre eux n'ayant été blessé, bien au contraire.

Espérons que cette catégorie Ask the Developers ne soit que le premier numéro d'une longue série, et que nous découvrirons un jour qui se cache dans le rôle de l'intervieweur... Le spectre de Satoru Iwata ?