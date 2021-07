Pokémon GO : De nouveaux bonus disponibles pour l'été et le GO Fest à Paris

L'événement "La découverte est partout !" vise à encourager les joueurs à recommencer à explorer les environs en jouant à Pokémon GO.

Du 2 juillet au 8 août, les joueurs bénéficieront de bonus sur le thème de l'exploration : un nouveau type de montgolfière qui apportera des cadeaux sponsorisés (une bénédiction pour ceux qui ne vivent pas à côté d'un PokéStop) et des objets gratuits seront offerts dans la boutique. En effet, un nouveau cadeau y a déjà atterri.

Voici ce qu'il contient :

20 PokéBalls

15 Hyper Potions

1 Module Leurre

15 Rappels

Le mois de juillet est plein de changements pour les joueurs de Pokémon GO, et tous ne font pas l'unanimité. En effet, Niantic met en place des changements progressifs qui visent à revenir au gameplay dans son état avant la pandémie du COVID-19.

Poké-achat

Ces deux dernières années, le jeu a vu toujours plus d'activité grâce aux ajustements faits sur le gameplay et les événements saisonniers pour rendre Pokémon GO toujours aussi intéressant malgré l'impossibilité de sortir et d'explorer les environs comme avant. Mais cette phase est en train de prendre fin alors que les bonus exceptionnels vont être réduits et que le Pokémon GO Fest de juillet se déroulera en physique autour du monde.

D'ailleurs, Niantic a mentionné qu'une montgolfière, réelle cette fois, "fera son apparition dans certaines villes de France" avant mi-juillet. En outre, le week-end des 17 et 18 juillet rassemblera d'innombrables groupes de dresseurs pour le Pokémon GO Fest, qui se déroulera officiellement dans 20 villes dont Paris pour la France.

Mais il sera aussi possible de profiter de l'événement en achetant le ticket à 4,99€ et en trouvant des groupes de joueurs là où vous êtes.