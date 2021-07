The Witcher Monster Slayer arrive sur mobiles très bientôt

Annoncé en 2020 et en bêta dans une poignée de territoires, le Pokémon GO des Sorceleurs développé par Spokko a trouvé sa date de sortie. La traque débutera ce mois-ci.

The Witcher Monster Slayer sera officiellement lancé sur plateformes iOS et Android le 21 juillet prochain. Le jeu de chasse en réalité augmentée utilisant la géolocalisation de votre appareil vous proposera d'aller non pas attraper des créatures toute mignonnes mais décimer des bestioles inquiétantes de l'univers de The Witcher pour les ajouter à votre tableau de chasse .

Dans Monster Slayer, les joueurs et joueuses verront le monde qui les entoure transformé en une contrée de fantasy sombre connue de l'univers The Witcher. En tant que sorceleurs fraîchement entraînés, ils et elles s'engageront dans des phases de jeu géolocalisées grâce à des mécaniques avancées de réalité augmentée pour traquer les monstres assoiffés de sang qui se cachent aux alentours.

Les plus impatients à l'idée d'user leurs souliers à cause de cette expérience free-to-play peuvent déjà se pré-inscrire sur Google Play. En récompense, ils recevront l'épée de fer de Kaer Morhen conférant 10% d'expérience supplémentaire par montre tué.