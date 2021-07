PS5 : Deathloop la remercie de lui donner les moyens de ses ambitions

On savait le prochain projet de ces diables d'Arkane prêt à exploiter la DualSense. Il y a autre chose dont le studio va bien profiter, c'est la technologie de la console nouvelle génération de Sony.

Chez Arkane, ils sont contents d'avoir développé Deathloop sur PS5. Parce qu'il n'aurait pas été possible de le livrer tel quel sur une machine de la génération précédente, assure son réalisateur Dinga Bakaba aux britanniques de PLAY MAGAZINE.

Je ne pense pas que nous aurions été en mesure de maintenir notre niveau d'ambition sur ce jeu si n'avions pas basculé sur la nouvelle génération.

L'expérience ainsi que les quatre maps de ce FPS particulier resteront telles que les développeurs lyonnais les ont prévues et développées.

C'est toujours déchirant quand on arrive à la fin d'un projet, et qu'il faut optimiser, et qu'il faut couper sa map en deux et justifier pourquoi c'est en deux parties.

Vous pouvez donc, des fois que vous ne soyez pas familier avec le travail de la société entrée dans les Xbox Games Studios cette année, et dans ce cas filez immédiatement jouer au moins à ces chefs-d'oeuvre que sont Prey et Dishonored 2, être à-peu-près sûr que le produit final sera à la hauteur.

On rappelle le principe de Deathloop : le joueur incarne Colt, un tueur piégé dans une boucle temporel chargé de zigouiller huit cibles mais qui doit faire face à une certain adversité, dont une rivale, Julianna, qui peut être incarnée par l'intelligence artificielle ou un autre joueur. Un jeu solo ou multi, au dynamisme certain et à l'ambiance surprenante : qu'est-ce qui pourrait mal se passer si en plus il ne subit aucune amputation ? Un nouveau report ? On se rassure, normalement, Deathloop arrive le 14 septembre prochain sur PS5 et PC.

