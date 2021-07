Diablo IV proposera un éditeur de perso complet avec moult possibilités

Diablo IV proposera pour la toute première fois dans l'histoire de la saga la possibilité de créer un personnage et de le customiser via un éditeur. La technologie qui est utilisée permet une multitude de détails.

À voir aussi : Diablo 4 nous parle des arbres de compétences

Le directeur artistique de Diablo IV, John Mueller parle en détail de l'éditeur de personnages :

Nous avons construit un système de personnalisation de personnage robuste qui est entièrement nouveau pour Diablo et c'était une quantité colossale de travail technique sur les personnages. Si les classes seront toujours identifiables, il sera possible de créer un personnage unique.

Nous tenions à rester à la pointe de la technologie, sans pour autant obtenir un rendu « réaliste » incompatible avec l'aspect artisanal qui nous paraît indissociable des jeux Blizzard.



Nous ne voulions pas que les personnages aient l'air génériques ou générés de façon procédurale à cause de ces outils.



Le réalisme qui nous intéressait concernait davantage les matériaux et l'apparence des personnages. Nous avons pris pour modèle les superbes cinématiques précalculées de Diablo III. Elles nous plaisaient énormément et nous semblaient être une base solide pour les personnages, un objectif à atteindre non plus dans le cadre d'une cinématique, mais d'un environnement de jeu généré en temps réel. Cela nous paraissait certes ambitieux, mais réalisable.

Sexe, type de corps, couleur de peau, coiffure, bijoux et différents traits seront modifiables avec de nombreux détails pour rendre votre personnage tout à fait unique.

Quelle que soit la manière dont vous vous identifiez, il y a quelque chose pour vous.

Bref, Blizzard veut donner la possibilité aux joueurs de s'identifier àl'excès. Espérons que cela ne retire par le charisme des personnages et donc une partie du charme du jeu. Féticheur, Sorcier, Barbare... Chacun d'eux dans Diablo III avaient un visage spécifique et une allure que l'on aimait.