Windows 11 : Skype ne sera plus préinstallé, le début de la fin ?

Achetée par Microsoft il y a 10 ans contre un chèque de 8.5 milliards de dollars, l'application Skype était devenue de fer de lance de la marque en termes d'applis de visioconférence. Malheureusement, les temps changent, et il se pourrait bien que Skype soit tombé en disgrâce.

À voir aussi : Windows 11 : Les webcams seront obligatoires

En effet, alors que le célèbre logiciel est intégré à Windows 10, ce ne sera plus le cas avec Windows 11. La confirmation officielle est venue de nos confrères de The Verge qui ont pu obtenir les confidences d'un représentant du géant de Redmond.

Skype ne sera plus une application inbox (préinstallée, ndlr) sur les nouveaux appareils équipés de Windows 11. Néanmoins, il sera toujours possible de récupérer gratuitement le logiciel via le Microsoft Store.

Skip Skype

Le soft semble désormais tombé en désuétude, puisqu'il sera remplacé par Microsoft Teams. Skype rejoint ainsi de nombreuses d'applications célèbres qui ne seront plus proposées avec Windows 11, à l'image de OneNote, Paint 3D (qui était bien pratique) ou encore 3D Viewer. Reste qu'avec cette mise de côté, on imagine que les jours du logiciel sont désormais comptés, et qu'il finira bientôt aux côtés des légendes de la messagerie instantanée comme AOL Instant Messenger (AIM pour les intimes), ou encore MSN Messenger.