Suhoshin ou quand des français, coréens et japonais collaborent sur un jeu

Même s'il est toujours possible de le qualifier de genre de niche, le Visual Novel a le vent en poupe depuis plusieurs années. De toute évidence inspiré par les classiques du genre venus du Pays du Soleil levant, un studio du Pays des Lumières a choisi de se tourner vers le Pays du Matin calme frais. Ça ne s'invente pas.

Le studio français No More 500 a récemment dévoilé Suhoshin, un Visual Novel prévu pour 2022 ayant pour particularité de se passer en Corée au XVe siècle. D'après les développeurs du jeu, ce dernier s'inspire des mythes et légendes coréennes. Pour ce qui est du pitch de l'histoire, No More 500 présente l'intrigue ainsi :

Le joueur incarne Yuri, un jeune homme récemment devenu garde et de retour dans son village natal : Yangdong. Mais très rapidement, des meurtres mystérieux viennent en bouleverser la tranquillité et semer la confusion chez les habitants. Yuri est donc chargé d'enquêter et va faire tout son possible pour trouver et stopper la source des problèmes.

Bien évidemment, Yuri va faire la connaissance de divers personnages plus ou moins bien intentionnés au fil de l'aventure. En fonction des choix faits par le joueur, le scénario prendra une tournure différente. Et les multiples embranchements mèneront à différentes fins. Le studio explique cependant que même s'ils ont obtenu une mauvaise fin, ils pourront revenir en arrière et changer le cours des choses.

Les plus coréens des bretons ?

Suhoshin est le premier jeu de No More 500, studio indépendant français fondé à Rennes en 2020. L'équipe du jeu, composée de français, coréens et japonais, a commencé à travailler dessus début 2020. Pour créer des décors, des musiques ou encore un univers les plus authentiques possible, le studio affirme avoir étudié plus de 200 photos et documents.

Relativement discret à propos du staff de son Visual Novel, No More 500 précise tout de même que le character design de Suhoshin est l'oeuvre de Kageyoshi, artiste japonais connu pour avoir illustré Raging Loop, Visual Novel édité par Kemco.

À l'heure où sont écrites ces lignes, Suhoshin est uniquement prévu sur PC, via Steam. À en croire la manière de formuler les choses du studio, il ne semble pas exclu que le jeu sorte sur d'autres plates-formes par la suite. Et studio français oblige, Suhoshin bénéficiera de sous-titres en français. Voilà les amoureux de la Corée et/ou les drogués au Visual Novel prévenus.

Que pensez-vous de ce projet ? Le fait qu'il traite de la Corée médiévale peut-il jouer en sa faveur et lui permettre de sortir du lot ? Envisagez-vous d'ores et déjà de lui laisser sa chance ? Donnez-nous un premier avis dans les commentaires ci-dessous.