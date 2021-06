Casey Hudson (Mass Effect) annonce l'ouverture de Humanoid Studios

L'ex-manager général de BioWare a annoncé sa nouvelle raison d'être au monde entier ce mardi 29 juin 2021. Le voici désormais à la tête d'un nouveau studio indépendant.

Casey Hudson a annoncé la création de Humanoid Studios, une nouvelle société de développement dont il est le PDG. Bien entendu, il n'est pas encore question de livrer toutes les informations sur cette compagnie et son travail. Mais il consent tout de même à révéler l'essentiel : un jeu se prépare.

We are Humanoid Studios. This is the first tiny step in our journey, and we hope you'll come along with us on the adventure. https://t.co/b77Z2hbKFG - Casey Hudson (@CaseyDHudson) June 29, 2021

Je travaille avec quelques collègues sur quelque chose de génial et j'aimerais vraiment vous en parler ! Pour le moment, je peux juste vous dire que...



Aujourd'hui, nous annonçons un nouveau studio indépendant bâtie pour laisser la liberté créative des développeurs s'exprimer - pour apporter innovation et vision artistique aux joueurs avec une toute nouvelle propriété intellectuelle.



Nous sommes Humanoid Studios. Il s'agit du premier pas de notre voyage et nous espérons que vous nous accompagnerez dans cette aventure.

Le site officiel est en ligne et invite pour le moment à postuler à des postes-clés comme programmeur de gameplay senior ou directeur créatif. Bref, on imagine que les idées sont là mais qu'il faut encore parvenir à les mettre en place.

Des fois que vous ayez le CV pour postuler et que vous ignoriez de qui l'on parle, un rappel s'impose. Casey Hduson est loin d'être un pérave, comme on dit. Le canadien a travaillé près de 20 ans chez BioWare où il a notamment mener les barques de Star Wars : Knights of the Old Republic et de la trilogie Mass Effect. Parti chez Microsoft Studios en 2015, il était revenu en 2017 pour remplacer AAryn Flynn au poste de manager général, qu'il a déserté en décembre 2020. Bon, il avait aussi promis la refonte d'Anthem, qui n'est jamais arrivée. Il faudra vraisemblablement un certain temps avant que du concret provenant de chez Humanoid Studios ne soit montré.