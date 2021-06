L'image du jour : Révélation d'un petit secret de la DualSense

Le principe est très simple : chaque jour de la semaine, à 19h, retrouvez une image insolite ou humoristique sous forme de visuel, Gif ou vidéo, en rapport avec la sphère vidéoludique, high-tech ou geek qui fait l'actualité ou bien qui s'avère complètement intemporelle.

Le saviez-vous ? L'un des pouvoirs des vibrations haptiques, c'est la gestion des vibrations par le son. Preuve par l'image (et le son) dans un tweet d'Insomniac Games révélant un easter egg musical dans Ratchet & Clank : Rift Apart.

Fun Fact: the music that plays when you charge the Pixelizer HD actually comes from the DualSense controller's haptics.



Try it yourself.



#RatchetPS5 pic.twitter.com/FrkbfpzkEA