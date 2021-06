Nintendo dresse un état complet de ses effectifs et continue de grandir, les chiffres

Les journalistes en mal d'inspiration ont généralement tendance à employer ad nauseam quelques expression toutes faites, dont vous avez largement soupées. Parmi ces dernières se trouve assurément celle qui fait passer un célèbre constructeur japonais pour "le petit artisan de Kyoto". Sans doute aussi las que nous, Nintendo nous offre une preuve chiffrée de l'inauthenticité d'une telle affirmation.

Le Japonais vient en effet de mettre en ligne un rapport aussi complet que détaillé sur les forces en présence, en détaillant via une mappemonde les employés de chaque division. Sans surprise, le Japon se taille la part du lion : avec 2498 petites (et grosses) mains, les effectifs du siège kyotoïte et de la branche de Tokyo (et quelques autres antennes sur le continent) comptent pour 52% du total, mais ne brillent certainement pas par leur parité : avec seulement 19,5% de femmes, le Japon finit bon dernier en la matière.

Around the world

La branche américaine arrive en seconde position, avec 1256 employés répartis sur quatre pôles, puis la branche européenne avec laquelle nous sommes évidemment plus familiers, répartie sur sept antennes, et totalisant 901 âmes. La moins connue division australienne referme la marche avec seulement 91 personnes, la seule où les femmes l'emportent d'une courte tête, avec 51,6% des effectifs.

1828 autres fantassins se répartissent sur les dix autres structures non répertoriées sur ledit graphique, puisque Nintendo comptait au 31 mars dernier pas moins de 6574 personnes, réparties sur 27 antennes de par le globe. Ce chiffre représente une hausse de 6% par rapport à l'année précédente, qui rassurera peut-être les plus inquiets sur la santé toujours aussi bonne du constructeur, dont certains annoncent très régulièrement la mort.

En revanche, et sans grande surprise, le marché américain continue d'occuper la plus grosse part avec 41,6% des ventes de l'année fiscale 2020-2021, et l'Europe voit son écart avec le Japon se creuser avec 25,1% contre 22,6% pour l'Archipel, qui accuse un léger recul avec les résultats de l'an passé. Au total, l'entreprise réalise désormais 77,4% de son chiffre d'affaires à l'étranger, ce qui devrait continuer à nous donner, pauvres gaijins que nous sommes, un peu de poids dans les décisions.

