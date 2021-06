Final Fantasy Pixel Remaster laisse échapper sa période de lancement

C'était la surprise rétro que les fans de Final Fantasy n'attendaient pas. Durant son Square Enix Presents estival sans seizième épisode, une compilation sauvage est apparue sans laisser d'autres détails. Heureusement, il y a Internet.

Et Internet, on l'aime aussi parce que c'est parfois une jolie passoire. C'est encore via une fuite que l'on a pu apprendre il y a quelques heures que Final Fantasy Pixel Remaster démarrerait en juillet. Par démarrer s'entend que le premier épisode des six prévus sera de sortie. Une vidéo de présentation d'une demi-heure dans laquelle intervenaient le créateur historique Hironobu Sakaguchi, le réalisateur et producteur Yoshinori Kitase et le compositeur Nobuo Uematsu a été diffusée avant d'être retirée. Celle-ci s'achevait avec le trailer que vous pouvez regarder ci-dessus.

Au pixel près

On rappelle que l'objectif de cette série de remasterisations est de laisser les joueurs (re)découvrir les Final Fantasy de la NES et de la Super NES dans des versions retravaillées par Kazuko Shibuya, légendaire pixel artist de Square Enix. De quoi normalement faire oublier certains portages dont le redesign n'a pas forcément convaincu. Les plateformes visées par ce Final Fantasy Pixel Remaster sont le PC, iOS et Android.

