Kazuya Mishima déboule mercredi dans Super Smash Bros.Ultimate via le Fighters Pass Vol. 2

Vous venez peut-être de le suivre en super direct live sur notre antenne : Nintendo a présenté comme prévu l'arrivée de Kazuya Mishima dans Super Smash Bros. Ultimate. Il arrivera précisément ce 30 juin via le set de combattant additionnel 10 de Super Smash Bros. Ultimate sur Nintendo Switch, qui inclut aussi un nouveau stage ainsi qu'une sélection de pistes musicales tirées de la série Tekken. Zuber...

Et c'est évidemment le très sémillant Masahiro Sakurai, directeur de la série Super Smash Bros. qui a animé cette présentation, et qui a donc passé en revue la palette de coups de ce nouveau combattant et fait un tour d'horizon du nouveau stage : Mishima Dojo.

Comme dit plus haut si vous suivez correctement, le set de combattant 10 est compris dans le Fighters Pass Vol. 2 de Super Smash Bros. Ultimate, qui inclut aussi Min Min du jeu ARMS, Steve et Alex de Minecraft, Séphiroth de FINAL FANTASY VII, Pyra/Mythra de Xenoblade Chronicles 2 et un dernier combattant qui sera révélé plus tard dans l'année. Le set de combattant 10 peut aussi être acheté séparément, comme toujours.

Kazuya Mishima, pour celles et ceux qui ne le sauraient guère, a fait ses débuts il y a maintenant plus de 25 ans dans le tout premier jeu Tekken,. Et comme vous le savez certainement, les gameplay ne sont pas du tout identiques. C'est pourquoi il a fallu adapter son style avec celui du jeu de Nintendo, histoire de ne pas être totalement à la ramasse.

En raison de cette différence dans le gameplay des deux séries, Kazuya dispose donc dans Super Smash Bros. Ultimate d'une palette de coups différente de celle qu'on lui connaît dans la série Tekken. Et ça c'est la classe.

Et la prouesse, c'est que dans Super Smash Bros. Ultimate, les attaques principales de Kazuya sont similaires à ses techniques dans Tekken, mais pour les doubles sauts, les attaques Smash et les attaques spéciales qui font la réputation de la série Super Smash Bros., Kazuya fait alors appel à ses pouvoirs démoniaques. Ceci ne vous rappelle rien ? Mais si, mais si...

Et ce n'est pas tout, puisque nous aurons également droit au Mishima Dojo, qui n'est autre que le nouveau stage inclus dans le set de combattant 10, celui de la famille Mishima et plus spécifiquement celui de Heihachi, le père de Kazuya. "Le dojo est cloisonné mais son toit et ses murs peuvent être brisés avec des attaques fortes, rendant le terrain dangereux.

Enfin, sachez qu'une fois le set de combattant 10 téléchargé, vous aurez accès à 39 nouvelles pistes issues des différents épisodes, anciens comme récents, de la série Tekken. De plus, de nouveaux costumes pour combattant Mii représentant Shantae, Lloyd Irving, Dante et l'Enfant de dragon feront aussi leur arrivée dans le jeu le 30 juin.

