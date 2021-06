SCARS Above : 9 minutes de gameplay pré-Alpha d'un TPS super next-gen

Scars Above (ou SCARS Above, selon vos envies propres et intimes) est un jeu de tir à la troisième personne "stimulant et immersif" inspiré des jeux d'action-aventure de type moderne, nous dit son éditeur, Mad Head Games. Va-t-il vous inspirer pour le futur immédiat ? Nous verrons bien... Voici 9 minutes de gameplay en version pré-alpha.

Pour être un peu plus précis, sachez qu'il reprend les éléments de base du genre, tels que le "sentiment gratifiant de surmonter les difficultés, tout en le combinant avec une histoire fascinante et complexe, une conception du monde méticuleuse et somptueuse et un écosystème vivant et respirant à explorer et à endurer". Etonnant, non ? Oui, je l'avoue humblement.

Objet Violent Non Identifié (copyright)

On ne sait évidemment pas grand chose de ce SCARS Above, si ce n'est qu'il devrait débarquer en 2022 sur consoles et PC (PS5 et Xbox Series donc), sans plus de précision. Pour en savoir un peut plus sur l'histoire, je vous invite à lire ce pitch, pas piqué des hannetons comme on dit...

"Quelque chose d'étrange est entré dans l'orbite de la Terre ; un objet étranger et indéfini, fait de matière qui semble ne pas obéir aux lois de la physique : le métaèdre. En tant que membre d'un groupe d'astronautes et de scientifiques rassemblés à la hâte pour l'explorer, votre destin prend une tournure étonnante, alors que vous vous réveillez dans un autre monde, hébété, seul sur une planète extraterrestre... mais déterminé à rester en vie. Notre protagoniste, Kate, n'est pas un soldat aguerri ou un assassin surpuissant, mais une personne ingénieuse, capable et tenace, avec la volonté d'endurer n'importe quelle épreuve. Elle est avant tout une scientifique : quelqu'un qui utilise son esprit comme une arme et avec cette arme, Kate est déterminée à survivre. Elle représente le meilleur de l'humanité : notre capacité à surmonter la peur avec curiosité, la douleur avec détermination et les ténèbres avec raison."

Voilà, nous n'en savons pas beaucoup plus, mais on a une vidéo de gameplay sous les yeux, alors profitons-en, les amis !

Suite au prochain épisode.