Square Enix surpris par le succès des portages de la série SaGa, d'autres épisodes à venir

Un vent de rétrogaming soufflerait-il durablement sur Square Enix ? Après avoir délaissé durant de nombreuses années quelques séries que l'on ne pensait ne jamais revoir en haut de l'affiche, l'éditeur semble piocher avec un intérêt de plus en plus prononcé dans son catalogue, avec une certaine réussite.

Si les 30 ans de la série Seiken Densetsu ont assurément occupé une partie du weekend des rôlistes avertis, Square Enix n'en oublie pas pour autant celle des SaGa, qui a force de remasters et de compilations semble effectuer le même retour en grâce. Malgré son statut de niche, la série un rien hardcore fait en sus les affaires de l'éditeur. De quoi s'assurer un avenir radieux ?

C'est toujours un succès

Petit à petit, la série se refait une santé et une place dans le coeur des joueurs : depuis 2016, les ressorties de Romancing SaGa 2 et 3, de la compilation Collection of SaGa Final Fantasy Legend et le récent SaGa Frontier Remastered l'attestent sans mal.

Et ça marche : interrogés par nos confrères spécialisés de RPG Site, le créateur de la licence Akitoshi Kawazu et les producteurs Masanori Ichikawa et Hiroyuki Miura ont affirmé que leur stratégie était payante :

Les ventes de Collection of SaGa ont légèrement excédé ce que nous avions prévu : nous sommes donc sur une bonne voie. Il s'agissait d'un portage des versions Game Boy, et en ce sens, nous pensons que le jeu répondaient aux attentes des joueurs. Quand nous regardons les ventes de SaGa Frontier Remastered jusqu'à présent, elles sont également au-dessus de ce que nous prévoyions.

Seconde surprise : la refonte de SaGa Frontier, disponible un peu partout, des consoles aux smartphones, semble avoir su se faire une petite place sur PC :

Nous ne nous attendions certainement pas à atteindre le nombre de ventes que nous avons réalisé sur Steam : les joueurs y sont plus nombreux que ce que nous avions prévu. La meilleure vente reste celle de la version Switch, qui a également dépassé nos attentes.

Bien évidemment, il faudrait d'abord pouvoir connaître les estimations de Square Enix avant de crier à la victoire, même si le trio aux manettes de la licence ne compte de toutes façons pas s'arrêter en si bon chemin :

Il existe plusieurs épisodes de SaGa que nous pourrions ressortir très rapidement, sans avoir besoin de procéder à des ajustements. Nous étudions chacun d'entre eux au cas-par-cas.

Voilà qui devrait à coup sûr rassurer les rôlistes sûrs et soucieux de se frotter à un challenge résolument rétro : malgré un petit passage à vide, la série semble bien (re)partie pour durer.