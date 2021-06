Sea of Stars scintille en vidéos

Le prochain jeu du studio à qui l'on doit l'excellent The Messenger poursuit sa route tranquillement. Pas une semaine ne passe sans qu'il ne fasse la démonstration de son respect pour le passé et de son envie de modernité.

À voir aussi : Un nouveau jeu Mana est en développement sur consoles, mais il va falloir être patient

On n'a pas envie d'oublier Sea of Stars. Et ça tombe bien : depuis son annonce en mars 2020 et son passage plus trimphal par Kickstarter (plus d'un millions d'euros récoltés là où 87.000 étaient demandés) ce RPG qui s'inspire des classiques des années 90 tout en cherchant à offrir plus qu'un simple bain de nostalgie ne cesse de se montrer.

La mer qu'on voit danser

Pour nous donner envie, les dernières vidéos partagées par Sabotage Studio nous montrent certains points précis de cette aventure en Pixel Art qui bénéficiera de l'expertise de Yasunori Mitsuda (Chrono Trigger, Xenogears, Chrono Cross...) à la musique. En farfouillant dans notre galerie ci-dessus, vous aurez le plaisir de découvrir à quel point les déplacement s'annoncent fluides et sans temps morts, comment sont gérées les rencontres, non-aléatoires et le son en fonction de l'heure, à quoi ressemblent les intérieurs des villages traversés, ou même comment seront gérés certains effets très modernes, comme la réfraction, dans un titre qui a l'apparence et le goût du 16-bit mais n'en est pas...

Sea of Stars est prévu pour 2022 sur PC et consoles.

[Via]