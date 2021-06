PlayStation à l'E3 1996, la vidéo du bon vieux temps

Même si elle boude le salon américain depuis plusieurs années, la marque PlayStation verra toujours son histoire associée à celle de l'E3. En effet, nombre de moments cultes de l'histoire du salon sont liés aux consoles PlayStation et à leurs jeux. Pour les curieux et les nostalgiques, voici un retour en arrière, à l'époque où l'E3 était clairement "the place to be."

À voir aussi : TRIVIA : L'année où l'E3 s'est déroulé à Tokyo... et a fait un bide

Je vous parle aujourd'hui d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Ce temps, c'est celui de l'E3 1996, la deuxième édition du mythique salon californien qui s'est déroulée du 16 au 18 mai 1996. Un an après avoir marqué l'histoire du salon en annonçant le prix de la PlayStation, et environ neuf mois après la sortie de cette dernière en occident, Sony était évidemment de retour dans les allées du Los Angeles Convention Center.

Afin de surfer sur le lancement réussi de sa première console et marquer les esprits, Sony avait décidé de mettre les bouchées doubles pour son retour à Los Angeles. Et il suffit de lire les statistiques du stand PlayStation E3 1996 pour s'en convaincre :

Stand grand comme un terrain de football américain

221 bornes de démo

322 écrans de 32 pouces (81,3 cm)

24 camions nécessaires pour transporter le stand

70 jours du début de la conception du stand à sa livraison au Los Angeles Convention Center

Souvenirs souvenirs

Histoire d'avoir une meilleure idée de ce que représentait la présence de PlayStation à l'E3 1996, le magazine américain officiel PlayStation Underground (à l'époque proposé sur CD) avait réalisé un reportage vidéo dans lequel il montrait ce stand à l'aide de stop motion, de son montage jusqu'à son démontage une fois le salon fermé. C'est ce reportage que nous vous proposons de regarder ci-dessus.

Et pour ceux qui se demandent quels étaient les jeux que Sony mettait à l'époque en avant à l'E3 1996, des titres comme Crash Bandicoot, Tobal n°1, Soul Blade, Jet Moto ou encore 2Xtreme. Mais l'annonce majeure du côté de Sony, qui devait garder son avantage sur SEGA et ne pas se faire voler la vedette par Nintendo et sa Nintendo 64, était clairement celle de la baisse de prix de la PlayStation. Un an après avoir "cassé le game" en annonçant que la PlayStation sortirait au prix de 299 dollars, Sony a remis ça en déclarant que la PSX allait passer à 199 dollars.

Une certaine catégorie de joueurs, dont votre serviteur fait partie, est souvent tentée de dire "c'était mieux avant." Mais quand on voit ce qu'est devenu l'E3, difficile de trouver à redire à cette expression.

Que pensez-vous de cette vidéo ? Gardez-vous de bons souvenirs de cette époque ? Regrettez-vous ce "bon vieux temps" ? Auriez-vous aimé pouvoir visiter l'E3 à cette époque ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.