Pour clôturer ses Soldes d'Été, GOG offre une trilogie qui court dans l'ombre

Ce lundi 28 juin à 15h01, il sera trop tard. La boutique en ligne de CD Projekt ne vous laissera plus profiter de réductions importantes sur des milliers de jeux. Mais plus important, vous ne pourrez plus acquérir un glorieux trio de RPG à l'oeil.

Comme cet hiver vous aviez pu choper Metro Last Light Redux sans bouger un orteil, GOG a décidé de vous offrir non pas un, non pas deux, mais TROIS jeux histoire de fêter la fin des soldes.

Et pour les rôlistes, ce cadeau est précieux :

Les Soldes d'Été GOG touchent à leur fin, mais pas sans éclat ! Récupérez trois jeux en un avec l'incroyable Shadowrun Trilogy.

Ce n'est pas un rêve - ni un cauchemar si vous avez déjà un backlog dans lequel vous ne savez même plus où piocher tellement il semble sans fond : vous pouvez jusqu'à ce lundi 25 juin à 15h00 aller chercher Shadowrun Returns, Shadowrun : Dragonfall Director's Cut et Shadowrun : Hong Kong sur GOG et les ajouter à votre biblitothèque gratuitement. Trois RPG tactiques tenus en haute estime par les spécialistes... Et hop, l'affaire est dans le sac, sans DRM !

Profitons-en : Gameblog et GOG ont mis un concours en place sur Twitter jusqu'à ce lundi. Si j'étais vous, j'y participerais.

Bonne chance !