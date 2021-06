The Legend of Heroes : 4 jeux (enfin) annoncés en Occident

Falcom vient de souffler ses 40 premières bougies, mais les cadeaux sont pour les joueurs. Et en particulier les joueurs européens et américains qui vont enfin pouvoir goûter à des épisodes restés au Japon de la saga The Legend of Heroes.

Vous l'avez voulu, vous l'avez eu : The Legend of Heroes Trails from Zero, The Legend of Heroes Trails to Azure, The Legend of Heroes Trails into Reverie et The Legend of Nayuta Boundless Trails sont désormais prévus en Europe, a annoncé NIS America. Les deux premiers cités seront par ailleurs traduits avec la participation du groupe Geofont.

Cela fera trois RPG et un action-RPG certes plus tout jeunes mais qui devraient largement contenter les fans.

Pour les joueurs Trails patients

The Legend of Heroes Trails from Zero nous arrivera cet automne sur PS4, PC et Nintendo Switch avec des textes anglais et des voix japonaises.

Lloyd Bannings est assigné aux Sections Spéciales de Soutien de Crossbell. Accompagné de ses nouveaux coéquipiers, ils doivent prouver leur valeur en se battant pour éradiquer l'injustice d'une ville en proie à la corruption.

The Legend of Heroes Trails to Azure sera disponible sur PS4, PC et Nintendo Switch en 2023, lui aussi avec des textes anglais et des voix japonaises.

Les Sections Spéciales de Soutien sont de retour avec encore plus de membres et encore plus de cas à régler ! Comment ce groupe hétéroclite va-t-il faire face aux menaces qui pèsent sur la stabilité politique de Crossbell tout en maintenant les bases de leur équipe ?

The Legend of Heroes Trails into Reverie est également prévu pour 2023 sur PS4, PC et Nintendo Switch. Les textes seront en anglais et les voix en anglais ou japonais.

Trois légendes différentes sont sur le point de débuter ! Déterminer le destin de Rean Schwarzer, Lloyd Bannings, et du mystérieux "C" dans ce chapitre culminant de la série The Legend of Heroes.

The Legend of Nayuta Boundless Trails se pointera lui aussi en 2023 sur PS4, Pc et Nintendo Switch avec textes anglais et voix anglaises ou japonaises.

Une rencontre fatidique avec la fée Noi aiguille Nayuta et ses amis sur le chemin à explorer, au-delà des frontières natales de leur île, afin de stopper un sombre complot.