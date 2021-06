Les jeux les mieux vendus sur Wii U aux États-Unis en 2021 révélés

Si elle n'est plus une priorité pour Nintendo, et la grande majorité des joueurs, depuis longtemps, la Wii U continue d'être utilisée par des joueurs du monde entier. Les sorties de nouveaux jeux sur cette console mal-aimée étant à l'arrêt, ou presque, ces utilisateurs doivent se contenter des titres déjà disponibles. Les ventes de ces derniers donnent une bonne idée du type d'utilisation qui est désormais fait de la Wii U.

À lire aussi : Xbox One vs Wii U au Japon, une statistique ironique révélée

Le fait que la Wii U soit une console quasiment morte n'empêche pas le NPD Group de continuer de comptabiliser les ventes de ses jeux aux États-Unis. Grâce à cela, et plus particulièrement à un tweet de son directeur exécutif Mat Piscatella, les joueurs curieux ont désormais une bonne idée de ce qui se vend sur Wii U outre Atlantique aux États-Unis.

En effet, l'analyste a partagé sur son compte Twitter le classement des dix jeux les mieux vendus sur Wii U aux États-Unis entre le 1er janvier et le 31 mai 2021. Ce classement, qui tient compte des ventes de jeux physiques et dématérialisées via l'eShop (sauf pour les deux jeux développés par Nintendo du classement dont seules les ventes physiques sont comptabilisées), est disponible ci-dessous :

Que cela peut-il vouloir dire ?

Il n'est pas réellement surprenant de voir deux jeux Nintendo occuper les deux premières places de ce classement, les productions de la firme de Kyoto étant généralement ceux qui se vendent le mieux sur ses consoles.

Et s'il peut à première vue paraître étonnant étonnant de ne pas voir Mario Kart 8 ou d'autres jeux Mario apparaître sur cette liste. Le fait que sur le papier, plus de la moitié des acheteurs de Wii U possèdent Mario Kart 8 et que les jeux Mario figurent parmi les jeux les plus vendus de la console l'explique cependant certainement. En effet, il est probable que les gens qui jouent toujours à la Wii U en 2021 possèdent déjà ces titres.

L'omniprésence des jeux LEGO et Just Dance sur cette liste montre quant à eux que la Wii U est désormais principalement utilisée, aux États-Unis au moins, par de jeunes joueurs. Lorsqu'elles arrivent en fin de vie les consoles ont souvent tendance à être proposées aux plus jeunes joueurs (car elles coûtent moins cher et parce que les enfants sont moins exigeants en matière de jeux).

À noter également que Capcom parvient à placer deux titres sur cette liste, dont l'increvable Resident Evil 4. Pour rappel, il est ici question de dollars générés par les ventes et non pas du classement par nombre d'exemplaires vendus. Les chiffres de ventes n'étant pas communiqués, il est tout à fait possible que les sommes liées à ces ventes soient relativement faibles.

Que dites-vous de ce classement ? Vous surprend-il ? Pensez-vous que les mêmes jeux figureraient sur la version française et/ou européenne de ce classement ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.