Windows 11 : Une configuration minimale et des gros prérequis pour le faire tourner

Hier nous avons pu avoir un gros aperçu de ce que réserve le système d'exploitation Windows 11. Toutefois, pour profiter de ces nouveautés vous aurez besoin d'une configuration minimale et tous les PC ne pourront pas y avoir accès. Explications.

Si pour le passage de Windows 8 et Windows 8.1 à Windows 10 Microsoft ne se montrait pas spécialement exigeant il n'en sera visiblement pas de même pour le passage à Windows 11. En effet, vous devrez d'abord vous assurer de quelques prérequis.

Une configuration minimale

Il faudra notamment posséder un processeur 64-bit cadencé à 1 GHz minimum et doté de deux coeurs. Les PC qui sont équipés de vieux processeurs X86 ne pourront pas profiter du nouvel OS, Microsoft préfère être clair sur le sujet. Toujours dans la configuration minimale il faudra posséder 4 Go de mémoire vive pour que le Windows 11 puisse tourner dans de bonnes conditions.

Mais cela ne s'arrête pas là puisqu'il faut aussi disposer d'un GPU compatible DirectX 12. C'est le cas notamment à partir de la génération 900 de chez Nvidia. Coté AMD on notera les bonnes vieilles RX 460/480 ainsi que les Radeon R75, R7 et R9 pour les plus vieux modèles (2015 donc).

Côté sécurité

Problème : TPM 2.0 (option de sécurité cryptée) et Secure Boot sont nécessaires pour faire tourner Windows 11. Hors, de nombreux ordinateurs ne sont pas équipés par défaut de TPM et dans ce cas il va falloir passer par le Bios ce qui n'est pas une mince affaire pour les néophytes et même la plupart des utilisateurs.

Les ordinateurs ultra-récents qui sont montés pièce par pièce (en d'autres termes que vous avez monté vous même) ne disposent pas de TPM et un passage BIOS sera donc obligatoire.

Et enfin, cerise sur le gâteau, il faut un compte Microsoft obligatoire pour profiter de Windows 11.