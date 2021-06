Steam : Les Soldes d'Été ont commencé

Avec les changements de saison, on éprouve souvent le besoin de changer de vêtements, d'habitudes alimentaires et sportives... Et de se laisser tenter par des réductions sur des centaines de jeux. Notamment grâce à Valve.

Jusqu'au jeudi 8 juillet à 19h00, les joueurs PC et Mac peuvent profiter des Soldes d'Été de Steam. La plateforme de Valve propose une fois de plus des milliers d'offres alléchantes et nous pouvons vous citer quelques exemples pour la forme, même si le gros du travail de prospection vous reviendra, en fonction de vos affinités. Des thématiques sont d'ailleurs mises en place pour vous aiguiller :

Un jeu, un destin

Comme toujours, Steam propose pendant cette quinzaine de s'amuser pour récupérer des éléments cosmétiques et disposer d'une interface qui fait rêver les ménagères.

Et pour la première fois, façonnez votre destin à travers quatorze pages thématiques relatant de petites aventures épiques. Au terme de chacune, vous obtiendrez un autocollant animé, puis conclurez glorieusement cette épopée avec un badge à l'image de votre destin ! Rendez-vous également dans la boutique des points pour découvrir les tout nouveaux profils de jeux. Ces bundles, remplis d'items inspirés de vos jeux préférés, comprennent des miniprofils, des arrière-plans de profil et des avatars, tous animés, ainsi que des thèmes de couleurs.

À vous de jouer.