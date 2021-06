Mise à jour, versions PS5 et Xbox Series X|S... Pour ses 10 ans Kerbal Space Program fait décoller les annonces

Voilà 10 ans, des petits extra-terrestres ingénieux se présentaient sur PC en vous demandant de les aider à construire une fusée fonctionnelle. Aujourd'hui, pour cet anniversaire, Private Division a de quoi faire s'envoler les fans.

À voir aussi : Killer Instinct : La série n'est pas morte, Phil Spencer doit trouver le bon partenaire

Aujourd'hui sort la mise à jour 1.12 dite Final Approach de Kerbal Space Program sur PC. Les améliorations y sont nombreuses avec de nouveaux outils, une combinaison inédite, des pièces, une alarme pour ne pas oublier les événements importants et bien d'autres choses que les joueurs peuvent découvrir dès maintenant. Mais ce n'est pas tout ce qui marque le chemin parcouru depuis la sortie le 24 juin 2011. Et l'on ne parle du merchandising sur la boutique de l'éditeur.

Et pourtant, elle tourne

Les consoles ne sont pas délaissées. Cet automne, les possesseurs de PS5 et Xbox Series X|S pourront jouir de Kerbal Space Program Enhanced Edition dans une version optimisée (pour 39,99 dollars). La mise à jour des éditions PS4 et Xbox One vers consoles de nouvelle génération s'opérera gratuitement.

Nestor Gomez, directeur de production chez Squad, en parle :

Jouer à Kerbal Space Program Enhanced Edition sur PlayStation 5 et Xbox Series X permet de profiter d'une considérable avancée technologique et d'un jeu en haute définition en 1440p ainsi que d'un taux de rafraîchissement amélioré par rapport aux anciennes versions console. La Xbox Series S fait tourner Kerbal Space Program en 1080p et affiche elle aussi un meilleur taux de rafraîchissement. La mémoire système supplémentaire présente sur ces consoles permet une expérience de jeu plus stable ainsi qu'une augmentation du nombre de pièces autorisées sur les appareils et les gadgets des joueurs. Cette version profite de shaders et textures améliorées pour un rendu graphique global impressionnant.

Tout cela nous mène à la question qui fâche : et Kerbal Space Program 2 ? Pas de panique toujours prévu pour 2022, durant l'année fiscale 2023 de Take-Two, donc pas avant le 1er avril, il sortira non seulement sur PC, PS4 et Xbox One mais aussi PS5 et Xbox Series X|S. On n'arrête pas la science.