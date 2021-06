Windows 11 : Mise à jour gratuite, nouvelle interface, optimisation jeux, toutes les infos !

Après moult rumeurs et fuites en tout genre, Microsoft a dévoilé officiellement ce jeudi 24 juin 2021 son prochain système d'exploitation. Voilà ce qu'on a pu voir et ce qu'il faut retenir.

Alors qu'on pensait tous que Windows 10 allait simplement avoir une refonte visuelle et vivre encore de très longue années, nous avons appris que Microsoft souhaitait faire autrement. En effet le grand bal des OS est relancé et Windows 11 s'annonce en grande pompe (ou pas).

Une refonte visuelle plus accessible

L'un des principaux changements par rapport à Windows 10 et ce qui saute aux yeux c'est la refonte visuelle totale qui se rapproche à s'y méprendre à MacOS dans ses différents menus et sous menus. On notera notamment des meilleures transitions entre chaque menu, une interface modernisée plus limpide et comme c'est la mode aussi un mode sombre.

Plus rapide

La grosse nouveauté outre l'interface, c'est la rapidité. Microsoft promet plus de vitesse pour toutes les applications aussi bien pour l'ouverte de celles-ci que dans un usage internet classique. Les mises à jours seront aussi plus légères et plus petites pour éviter l'effet Windows 10 avec des mise à jour qui peuvent prendre plus d'une heure.

Un OS pour travailler (comme chez Apple)

Microsoft souhaite rendre son OS plus utile aux travailleurs pour augmenter la productivité générale. Il est ainsi possible de choisir plusieurs mises en page pour les fenêtres, créer des groupes de fenêtres, etc. Le multitâches est clairement l'une des grosses améliorations qui arrive avec Windows 11.

Teams pour discuter

Microsoft Teams se met à jour lui aussi avec le reste, et propose aussi pour l'occasion proposer une nouvelle interface plus accessible pour le commun des mortels. À terme le logiciel devrait surement remplacer Skype (ce n'est pas précisé mais c'est clairement ce qui est sous entendu). La concurrence avec FaceTime va être rude.

Tactile ou pas tactile ?

Windows 11 semble être un OS qui est aussi très bien optimisé pour le format tactile avec notamment un tout nouveau clavier intégré qui s'inspire de ce qui se fait sur Android , présence de smiley intégré, etc.

Widgeeeeeeeets

Windows 11 intègre une interface graphique permettant d'améliorer l'intégration de Widgets en tout genre comme la météo, l'actu, la finance, etc. Tout pourra être réglé et customisé selon le gout de l'utilisateur pour faire apparaitre en priorité les centres d'intérêts principaux.

Windows 11, pour nous joueurs

La partie que l'on attends forcément c'est ce qui concerne le jeu vidéo et Windows 11 ne semble pas en reste puisqu'un PC sous Windows 11 supportera l'auto HDR comme les Xbox Series. D'autre part l'éditeur en profite pour dévoiler le Xbox Game Pass, avec du Cross-Play et Cross-Save au programme.

Des jeux plus rapide ? Oui notamment avec un SSD NVMe de dernière génération et les drivers adéquats, Windows 11 sera capable de charger les nouveaux jeux plus vite grâce à une technologie nommée DirectStorage qui fait déjà partie de lala technologie Xbox.

Windows 11 continuera également d'être compatible avec de plus en plus de périphériques, notamment tout ce qui touche la Xbox.

Les applications Android directement sur PC

Ce n'est pas une surprise car cela avait fuité depuis assez longtemps mais les applications Android seront accessibles sur PC directement via la barre de tache. Microsoft a donné pendant la conférence l'exemple de Tiktok. Vous pourrez donc voir des adolescents danser directement sur Windows, le progrès est en marche.

GRATUIIIIIIIT

Microsoft a officiellement annoncé que le passage de Windows 10 à Windows 11 serait entièrement gratuit. Tout comme Windows 10 était gratuit pour les utilisateurs de Windows 7 et Windows 8.